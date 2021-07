Dos tornados impactaron Nueva Jersey en segundo día de tormenta tropical Elsa

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) confirmó que dos tornados tocaron tierra en Nueva Jersey la madrugada de ayer, en medio de los impactos de la tormenta tropical Elsa que habían comenzado el jueves en el área triestatal.

Se confirmó un tornado EF-1 con velocidades máximas estimadas del viento de 100 mph en Woodbine, en el condado Cape May. El rastreo del NWS encontró que abrió un camino de casi una milla, comenzando alrededor de las 2:40 a.m.

El tornado aterrizó cerca de la entrada del complejo “Ocean World Condominium”, donde arrancó dos árboles de cedro antes de destruir un área de picnic y esparcir escombros. La oficina y el edificio de recreación del complejo sufrieron “daños considerables” antes de que el tornado dañara más árboles cercanos.

Se confirmó un segundo tornado en el municipio Little Egg Harbor en el condado Ocean, aproximadamente una hora después. Tuvo velocidades de viento máximas estimadas en 80 mph y una trayectoria de menos de un tercio de milla cuando aterrizó poco después de las 3:30 a.m. en el área de Sycamore Drive.

Ese tornado rompió numerosas ramas de árboles grandes y dañó más vegetación en el área. También voló sobre algunas secciones de cercas de vinilo y causó daños menores en algunas casas de la zona.

También se reportaron daños causados ​​por las tormentas y fuertes vientos en Somers Point, condado de Atlantic, donde se habían roto varios postes de madera, reportó News 12.

Tras afectar varios estados del sur, el jueves la tormenta Elsa generó cortes de electricidad y un caos de inundaciones en calles y estaciones del Metro en NYC, exponiendo una vez más la vulnerabilidad de la ciudad más poblada del país. Hoy y mañana hay 54% y 40% posibilidad de lluvia, respectivamente. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del NWS NY.

The strong thunderstorm over Staten Island and Brooklyn continues to produce frequent lightning. Around 2 lightning strikes every minute! Remember Thunder Roars Stay Indoors! #NYCwx #NYwx https://t.co/3ONwou5uZQ — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) July 10, 2021

2 Tornadoes Confirmed in New Jersey During Tropical Storm Elsa – NBC10 Philadelphia https://t.co/759wgIhCjH — The News Yard (@thenewsyard) July 10, 2021

@NJGov Only New Jersey can pull through multiple severe thunderstorms, a tropical storm, tornadoes and a heat wave within one week pic.twitter.com/RO9cs5FmsH — Peter Planamente (@plana_journ) July 10, 2021