Miles sin electricidad, inundaciones en calles y cataratas en el Metro: impacto de tormenta Elsa en Nueva York y Jersey

Varias estaciones del Metro y carreteras de la ciudad se inundaron ayer por la tarde, provocando dramáticas imágenes, en medio de la tormenta tropical Elsa que incluso cerró la autopista Major Deegan Expressway en El Bronx.

Más de 30,000 clientes en Nueva York y Nueva Jersey se quedaron sin electricidad ayer debido a la lluvia torrencial, el granizo y los truenos que retumbaron en toda la región triestatal, informó Pix11.

“Las fuertes lluvias provocaron inundaciones de nivel titánico en varias estaciones de tren de la Gran Manzana el jueves, lo que obligó a algunos neoyorquinos desesperados a atravesar lagos subterráneos solo para continuar con su viaje”, resumió New York Post.

La cuenta @NYCTSubway publicó en Twitter que “los equipos están abordando activamente los problemas de inundaciones en nuestras estaciones. Hemos reforzado las estaciones en las zonas costeras inundadas, pero cuando las calles se inundan, el agua siempre fluirá cuesta abajo. Por favor, tenga cuidado y no ingrese a estaciones inundadas mientras nuestros equipos trabajan para resolver esto”.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) había emitido un alerta de posibles inundaciones repentinas y tormentas eléctricas dispersas hasta el mediodía de mañana, en la ciudad de Nueva York, Long Island, áreas al norte y gran parte de Nueva Jersey.

Particularmente en NYC hay un pronóstico de 75% de lluvia hoy durante el día y 40% en la noche. La temperatura irá descendiendo desde una sensación térmica de 92F (33F) hasta 71F (22F). Luego, mañana sábado se perfila despejado y el domingo hay 53% chance de lluvia. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del NWS NY.

Previamente, desde el miércoles la tormenta Elsa había venido generando fuertes lluvias e inundaciones en la costa este del país, subiendo desde Florida hacia otros varios estados.

Crews are actively addressing flooding issues in our stations. We’ve hardened stations in coastal flooding zones, but when streets above flood, water will always flow downhill. Please be safe and do not enter flooded stations while our crews work to resolve this. https://t.co/i08RxAhMe8 — NYCT Subway. Wear a Mask. (@NYCTSubway) July 8, 2021

Some subway system ya got there. This is the 157th St. 1 line right now. @NYCMayor @BilldeBlasio pic.twitter.com/xyfTAUPPNu — Paullee 🤠 (@PaulleeWR) July 8, 2021

#HappeningNow Traffic Advisory, please avoid the Major Deegan Expressway in the v/o 179th Street due to severe flooding. #NYPD SRG is conducting rescue operations utilizing a barrier truck to remove stranded motorists from their vehicles. pic.twitter.com/wZnil61zqV — NYPD Special Ops (@NYPDSpecialops) July 8, 2021