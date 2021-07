Escándalo: futbolista de la MLS fue retirado del club por no querer vacunarse contra el COVID-19

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El COVID-19 ha cambiado la forma en que comenzamos a percibir el mundo. La llegada de la pandemia trajo consigo múltiples cambios a la cotidianidad en cada aspecto de la vida. El deporte no ha estado exento de ello, hasta el punto de que un equipo norteamericano decidió vender a un futbolista por no vacunarse. Este fue el caso de Erik Hurtado, jugador que fue vendido por el Montreal Impact, al no querer inmunizarse.

MLS's CF Montreal traded Erik Hurtado today to Columbus Crew for $200,000 due to his unwillingness to get the COVID-19 vaccine pic.twitter.com/HNpq83zFpz — International Champions Cup (@IntChampionsCup) July 8, 2021

En la MLS se generó este sorpresivo caso con el jugador nacido en Virginia, pero que también posee nacionalidad mexicana. Según informaciones recopiladas por la Semana, el experimentado delantero no se sentía cómodo con el tema de aplicarse las dosis. Ante esta situación, el Club de Foot Montreal (Impact Montreal), decidió salir de él.

Merci Erik et bonne chance 👊 Le Club fait l’acquisition d’un montant d’allocation général de 200 000$ du @ColumbusCrew en retour de l’attaquant Erik Hurtado >>> https://t.co/avNpgGlYb6 Hurtado traded to Columbus for $200,000 in GAM >>> https://t.co/3ehUaW2q9b#CFMTL pic.twitter.com/QHO98hHw5X — CF Montréal (@clubdefootmtl) July 8, 2021

“Al no estar vacunado contra el COVID, su situación era problemática, y comenzamos a considerar una transacción cuando tuvimos la certeza de que podríamos estar de regreso en Montreal (…) Erik confirmó que no se sentía cómodo con la vacuna, así que concluimos este vínculo, que nos pareció muy satisfactorio”, expresó el director deportivo del equipo norteamericano.

El delantero había llegado al club cinco meses atrás. Proveniente de Kansas Sporting, Hurtado llegaba a Montreal con la intención de fortalecer su ataque. Sin embargo, el futbolista no las tuvo todas consigo en el inicio de campaña. Durante ocho partidos en la temporada, Erik solo consiguió una asistencia.

El futuro después de negarse a la vacuna contra el COVID-19

La decisión del futbolista lo llevó a firmar con el conjunto de Columbus Crew. El equipo de Ohio decidió adquirir los servicios del delantero de 30 años de edad. La transacción apenas tuvo un valor de $200,000. Hurtado ha tenido más de 130 participaciones en la liga.