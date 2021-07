Humillación en Copa América: Luis Suárez se sumó a Lionel Messi y se burló de Yerry Mina tras su eliminación

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La eliminación de Colombia en la Copa América aún genera repercusiones. Específicamente por la indignación del país cafetero por las burlas del combinado argentino. Sin lugar a dudas, uno de los más resaltantes fue el reto personal de Lionel Messi sobre Yerry Mina. “Baila ahora, baila ahora”, le dijo el astro albiceleste al Colombiano. Ante este hecho, Luis Suárez también se sumó y se burló del jugador de Colombia en las redes sociales.

Messi screaming towards Yerry Mina after the Colombian missed his penalty: "Dance now! Dance now huh! Come on, dance!"

"BAILA AHORA" LE GRITA MESSI A MINA pic.twitter.com/n6jlO3Bc9q — Messipraanthan😎 (@meolessi01) July 7, 2021

El delantero uruguayo comentó una publicación de Messi en la que celebraba su pase a la gran final del torneo. “Buena chaval, felicitaciones. Ahora que…”, escribió Suárez junto a unos emojis de baile y risas. Este comentario generó más de 2,500 respuestas por parte de los usuarios de la red social.

📲| Luis Suárez commenting on Lionel Messi's instagram post. "Good boy CONGRATULATIONS 👏👏👏 Now you can 🕺🕺🕺 😂😂 😜😜" pic.twitter.com/oPbPDL9rL8 — Barça Buzz (@Barca_Buzz) July 7, 2021

Luis Suárez fue uno de los principales afectados por el gesto de celebración del colombiano en los cuartos de final de la Copa América. Mina comenzó a bailar luego de que acertara su penal y colocara las cosas servidas para que Colombia avanzara a las semifinales.

🇨🇴 Yerry Mina scored a penalty last night for Colombia as they progressed to the Semi-Final of #CopaAmerica with a win against Uruguay on penalties! King Yerry! 🕺🏼🔥💙 pic.twitter.com/4hKv3P80Uc — TheMightyBlues (@MightyBluesYT) July 4, 2021

Este gesto no gustó en Uruguay y mucho menos en Lionel Messi, futbolista que ha revelado constantemente su buena relación con Suárez. El fútbol le dio la oportunidad al argentino de “desquitarse” al eliminarlo de la Copa América a un paso de la final y ambos jugadores se lo hicieron saber en medio de la amargura de la eliminación.

Buen festivo a todos… Solo pasábamos a recordarles que Yerry Mina tiene esa facilidad de enloquecer al continente entero ¿QUE NO? Vean esto… 😂😂 pic.twitter.com/EwXvLLnKIC — Bolavip Colombia (@BolavipCo) July 5, 2021

Compañeros en el Barcelona, fuera de él, no tanto

Yerry Mina, Lionel Messi y Luis Suárez compartieron planten en el conjunto catalán. Sin embargo, el uruguayo y el argentino quedaron muy sentidos de los gestos “despectivos” de Mina. Probablemente, esta sea una relación que quedará un poco maltrecha, para unos futbolistas que compartieron camerino durante un buen tiempo en el fútbol español.

Yerry Mina: "Cuando llegué al Barcelona, empecé a apostar con Messi y Suarez para ver quien era el mejor pateador de tiros libres en el entrenamiento. Todos los días me estaban quitando 50 euros, les estaba dando para ir de compras." pic.twitter.com/czw3QJGX1o — Mundialistas (@Mundialistas) July 30, 2018

