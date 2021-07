Presidente Biden despidió al comisionado “rebelde” del Seguro Social (SSA) dejado por Trump

El presidente Joe Biden despidió ayer al comisionado del Seguro Social (SSA), Andrew Saul, después de que se negara a renunciar como se lo había solicitado, confirmó a CNN un funcionario de la Casa Blanca.

Biden le había pedido a los dos principales funcionarios de la Administración del Seguro Social que presentaran sus renuncias, pero sólo Saul se negó. En cambio, el comisionado adjunto David Black sí acordó presentar su salida.

“Desde que asumió el cargo, el comisionado Saul ha socavado y politizado los beneficios por discapacidad del Seguro Social, ha terminado la política de teletrabajo de la agencia que fue utilizada por hasta el 25% de la fuerza laboral, no ha reparado las relaciones de la SSA con los sindicatos de empleados federales relevantes, incluso la planificación de la seguridad en el lugar de trabajo en el contexto de COVID-19, redujo las protecciones del debido proceso para las audiencias de apelación de beneficios y tomó otras acciones que van en contra de la misión de la agencia y la agenda política del presidente”, dijo la fuente no identificada de la Casa Blanca.

Biden ya designó a Kilolo Kijakazi como comisionada interina, mientras se lleva a cabo la búsqueda de un comisionado principal y otro adjunto. Actualmente Kijakazi es subcomisionada de política de jubilación y discapacidad en la Administración del Seguro Social.

Designado por el gobierno de Donald Trump, el mandato de seis años de Saúl no expiraba hasta el 19 de enero de 2025. Pero la Casa Blanca citó un fallo de la Corte Suprema que establece la capacidad del presidente para destituir a Saul del cargo, según The Washington Post, el primer medio en informar sobre el despido.

En una entrevista horas después ayer, Saul dijo que no tiene la intención de dejar su cargo y cuestionó si era legal que la Casa Blanca lo destituyera. “Me considero el Comisionado del Seguro Social protegido por término”, dijo. Y agregó que planeaba trabajar de forma remota el lunes por la mañana.

Su destitución ayer se produjo un día después de que el Departamento de Justicia determinara que el presidente podía destituirlo legalmente a voluntad, a la luz de los casos recientes de la Corte Suprema, acotó Federal News Network.

The Trump holdover dismissed the legality of his dismissal on Friday, while the White House claimed both cause and a Supreme Court ruling to support the move https://t.co/HkHTebG3YN

— New York Magazine (@NYMag) July 10, 2021