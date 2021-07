Dorismar fue deportada de Estados Unidos, pero aún así sueña regresar para llevar a su hija a Disneyland

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Dorismar mantiene la ilusión de pronto volver a pisar territorio estadounidense, a más de 10 años de haber sido deportada, y espera tener la oportunidad de llevar a su hija Renata a conocer Disneyland. “Es mi ilusión, ojalá y pronto ya (pueda regresar). Yo creo que sí, ya pasaron más de 10 años, así que el ‘perdón ya está’, más por mi hijita que quiero llevarla a conocer Disney”, aseveró la sexy actriz y villana de telenovelas.

La presentadora inaugura su restaurante de empanadas “Caminito”, ya que busca compartir el verdadero sabor de la comida de su país. “En realidad nació porque en pocos lugares puedo deleitarme con comida que realmente sea típica de Argentina. Por ahí la siento con otro sazón de otros países y digo ‘¡no! voy a tratar de hacerlo’, si bien la materia prima no es la misma, pues está hecha de la misma forma, de la misma manera y con los mismos ingredientes, esa fue la idea principalmente, traerles un pedacito de mi tierra para que se deleiten con la comida clásica de Argentina”.

Dorismar busca con este nuevo negocio no solo salir adelante, sino también ayudar. “Es una fuente de ingresos no solamente para mí, también para ayudar a la gente. Y pues sí ayuda bastante ahora que no podemos estar tanto en teatro, en escenarios donde hay mucha gente; pues bueno, hay que seguir para adelante”.

Además a la argentina le gusta mucho cocinar, aunque muy pocos lo saben. “Yo sé hacer las empanadas ¡claro, me encanta! Principalmente mi parte favorita es el “repulgue”, me gusta mucho cocinar, esa es otra de las cosas que no sabían de Dorismar”.

