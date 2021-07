La sexy Lis Vega confesó que comenzó a consumir cocaína a los 15 años

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A diferencia de todas las veces que Lis Vega es noticia, esta vez no se trata de sus explosivos atributos, ni de cómo los mismo llamaron la atención sino las fuertes declaraciones que dio la cubana al programa de Telemundo, Hoy Día, en una entrevista especial. En la misma, Lis dijo que comenzó a consumir cocaína a los 15 años y eso dejó sorprendidos y conmovidos por sus fanáticos.

Comenzó diciendo que desde muy joven realizó estudios de danza y se fue a Italia para continuar completamente sola, sin la figura paterna que tanto necesita un jovencita a esa edad. Su padre era alcohólico y creció en la noche del cabaret rodeada de mucho vicio: drogas y alcohol. El irse muy joven a Europa de Cuba fue una gran reto. Se encontró con todo tipo de personas, entre ellas muchas malas. Ahí, en las noches de cabaret, Lis Vega llegó a consumir a los 15 años cocaína.

“Tenía un novio en aquel entonces y el mundo era super tóxico y viví cosas super fuertes. A veces yo estaba cansada y no quería bailar y él como que me obligaba porque de alguna manera era una entrada económica, donde si yo no ganaba, no ganaba nadie…”, dijo de manera muy honesta la vedette Lis Vega. También admitió que este hombre la llegó a golpear al igual que su padre. Para ella, esto era parte del amor porque era lo único que conocía. De ahí, una cosa llevó a la otra y así cayó en la cocaína siendo todavía una adolescente.

“Más que todo era para aguantar a la noche… dos shows en la noche. Y sí hacía el show, pero también me quería ir de fiesta. Yo sabía que eso no estaba bien… Si bien estaba en la fiesta, yo no quería ser parte de eso. Jamás hice cosas que luego me hicieran hacer sentir peor…”, dijo al tiempo que mostró mucha fortaleza al recordar que aquellos momentos fueron parte del pasado de Lis Vega a una temprana edad.

“Recuerdo que a veces era todo oscuro y yo me encerrada y escribía. Siempre estuve muy pegada al arte… Me sentía sola estando acompañada y siempre compré amistades y parejas. Siempre fui muy suelta de la economía y de las parejas…. Compraba a mis parejas, regalaba…”, dijo la bailarina y actriz cubana Lis Vega.

También admitió que tuvo una pareja por cuatro años llamado Ángel, quien la ayudó a salir de ese mundo oscuro. A este novio lo mataron al armarse un tiroteo dentro de un gimnasio y eso le rompió el corazón a Lis. “Nunca me han amado como él. Estuve limpia cinco años y recaí”. Lis Vega dio a entender que siempre ha vivido relaciones muy difíciles e intensas.

“Un día me encerré sin dormir por 28 días de la depresión por haber terminado con otra pareja”, en ese caso era un actor, quien al dejarla, ella hasta se le arrodilló y le suplicó que no la dejara. Admitió de una manera muy valiente, que si uno encuentra personas tóxicas es porque quizás uno mismo lo sea.

El aceptar que no podía convertirse en madre y que no podía comprar el cariño de nadie, la hizo pensar que debía valorarse como mujer. Ahí comenzó su camino por el amor propio. Hoy en día no sólo es una mujer espectacular, sino una de las mejores artistas en su rama, honesta, humilde y sobre todo alguien que es capaz de abrir su corazón y tocar temas que la rompieron en algún momento, pero que pueden ayudar a otros que han pasado por la misma situación.