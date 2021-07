“No esperábamos salir de allí sin un hijo”: niño latino murió en visita al dentista en Kansas

Abiel Valenzuela Zapata, un niño de sólo 3 años, murió durante una visita al dentista, cuando aparentemente tuvo una reacción a un medicamento mientras le sacaban algunos dientes, dijeron las autoridades en Kansas.

El pequeño fue llevado por su madre al consultorio “Tiny Teeth Pediatric Dentistry” en Wichita la semana pasada para que le realizaran un procedimiento debido a una infección, dijo su madre Nancy Valenzuela a la afiliada local de NBC News.

El niño lloró cuando le pusieron una inyección en la silla dental y ella lo consoló, dijo su madre. Aproximadamente 3 minutos después de que fue sedado y el dentista trabajó en la línea de la mandíbula inferior, su pulso comenzó a disminuir y su mejilla se hinchó, según un informe policial del incidente.

Al niño se le dio reanimación cardiopulmonar (CPR) y fue trasladado de urgencia al hospital, pero luego murió. “No esperábamos salir de allí sin un hijo”, dijo su afligida madre.

Trevor Macy, portavoz de la policía de Wichita le dijo a la afiliada local de ABC News que probablemente Abiel sufrió una reacción alérgica. “Se cree que el niño tuvo una reacción inesperada a la medicina proporcionada durante el curso de sus procedimientos dentales”, y agregó que no había una investigación criminal sobre el desgarrador incidente en este momento.

“Como madre, sientes que le fallaste porque no hiciste nada para protegerlo”, reflexionó la madre. Por eso le hizo un voto a su hijo muerto: “No pude hacer nada por ti, pero voy a investigar”, eso es lo que le dije”, afirmó Valenzuela. “Es lo único que puedo hacer y crear conciencia” para que no se repitan casos así. Una página fue creada en GoFundMe en apoyo a la familia.

