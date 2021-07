Pelea salvaje entre mujeres roommates: anciana pateada por adolescente en Nueva York

Una mujer de 75 años fue empujada al suelo y pateada repetidamente en la cabeza por una adolescente en Brooklyn, reportó la policía de Nueva York.

La agresora de 17 años es la hija de la roommate de la anciana. “Agarró [a la víctima] por el hombro y la tiró al suelo” alrededor de las 8 a.m. el sábado en 3047 Brighton 6th Street en Brighton Beach, dijo un portavoz de NYPD.

Luego la joven pateó a la anciana repetidamente, causándole heridas en la cabeza, el hombro y la rodilla. La víctima fue trasladada al Hospital Coney Island en condición estable. El motivo de la paliza no estaba claro. La adolescente fue arrestada y acusado de agresión en segundo grado, reportó New York Post.

También el sábado, un joven hispano supuestamente mató a puñaladas a su anciano roommate y luego quemó la vivienda que compartían en El Bronx.

A 75-year-old woman was pushed to the ground and repeatedly kicked in the head by a 17-year-old girl in Brighton Beach, Brooklyn.

The victim was taken to Coney Island Hospital in stable condition.

The girl is the daughter of the victim’s roommate.https://t.co/CwghpwBqZS

— Crime in NYC (@CrimeInNYC) July 11, 2021