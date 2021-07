Cancela su boda porque la novia no quería “atender” a sus 3 hijos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Es absolutamente normal haber fracasado en el amor, pero eso no implica que no lo vuelvas a intentar, porque no hay nada mejor que compartir tu vida al lado de alguien más.

Solamente es necesario prestar atención a ciertas cosas para elegir adecuadamente de quién te enamorarás, sobre todo cuando ya hay hijos de por medio, pues tu nueva relación no solo te afectará a ti sino también a quienes te rodean.

Sobre el tema se ha vuelto viral en horas recientes un video que circula en Internet, publicado por un joven originario de Monterrey, Nuevo León, el cual asegura haber sufrido una de las peores decepciones amorosas pues rompió el compromiso que ya tenía con su novia.

En Facebook, un hombre que se identifica como James Flores, compartió un video en donde anuncia que está subastando todo lo que ya tenía listo para su próxima boda, contemplada para unos 200 invitados.

La subasta del paquete de bodas incluía menú de 2 tiempos, refrescos, entre otras amenidades. El chico ya había gastado unos $4,500 dólares en los preparativos, pero se conformaba con recuperar unos $3,000.

James indicó que el motivo principal por el cual decidió dar marcha atrás a su plan de casamiento fue porque él, además de querer una esposa, deseaba “una mamá” para los 3 hijos que tuvo en una relación anterior; sin embargo, todo parece indicar que la novia no deseaba hacerse cargo de los pequeños.

Rápidamente, la historia de este hombre se volvió viral, y no precisamente por lo que ofrecía sino porque estaban intrigados en saber realmente lo que había ocurrido.

Ante la insistencia, Flores dio una primera explicación, indicando que su ex “no quería atender a sus hijos”, lo cual lo motivó a romper con el compromiso.

Además, este martes, el chico subió un segundo video para informar que una pareja ya había comprado su paquete de boda. Además de desearles, lo mejor, aprovechó para contar a detalle los motivos que lo llevaron a tomar dicha decisión.

Flores inició diciendo que ama mucho a la mujer que se convertiría en su futura esposa, pero que el rechazo a sus pequeños es algo que no puede pasar por alto.

“Yo tengo 3 hijos aparte. Yo busco una mamá que quiera a mis hijos y desgraciadamente ella no me apoyaba con mis hijos. No les daba la atención que yo quería como padre ver a una mamá con sus hijos”, explicó.

“Si no quiere a mis hijos yo no puedo aceptar casarme con ella. Yo la quiero mucho, la amo y la respeto, pero como mamá para mis hijos no es la persona que yo quiero… Mis hijos son primero y prefiero quedarme como papá soltero”, agregó.

La explicación del joven causó mucha polémica en redes sociales, pues varios usuarios aseguraron que “la mujer no tenía ninguna responsabilidad con los hijos que no son de ella”, mientras que otros aplaudieron que interpusiera el bienestar de sus niños a cualquier interés amoroso.

