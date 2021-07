Casi el 100% de muertos y hospitalizados por COVID-19 en los últimos 6 meses en NYC son no vacunados

¡Atención personas no vacunadas! En los últimos seis meses en la ciudad de Nueva York, más del 98% de los nuevos contagios, hospitalizaciones y muertes por el coronavirus fueron de personas que todavía no se han inmunizado, y una gran mayoría de los casos fueron de la variante Delta. La alarmante estadística la dio a conocer este miércoles el alcalde Bill de Blasio en su rueda de prensa diaria, para demostrarle a aquellos que todavía están dudosos de ponerse la inyección de que son ellos lo que corren un riesgo real de enfermarse y hasta morir.

El Departamento de Salud de la Ciudad (DOHMH) publicó este miércoles nuevos datos que muestran la eficacia de las vacunas COVID-19 y el riesgo continuo que presenta el virus para las personas no vacunadas. Entre el 1 de enero del 2021 y el 15 de junio del 2021, el 98.4% de las hospitalizaciones (36,628 de 37,211) y el 98.8% de las muertes (8,069 de 8,163) por infección por COVID-19 correspondieron a personas que no estaban completamente vacunadas.

“Es impactante solo el recordarlo, pero hace 15 meses atrás teníamos 5,000 casos diarios, unas 1,600 hospitalizaciones diarias y más de 700 muertes en algunos días, unas cifras asombrosas, un dolor humano inestimable”, dijo De Blasio, para luego comparar esos números con la realidad actual: “Ahora, 15 meses después todavía tenemos mucho trabajo por hacer, pero vean la diferencia , las hospitalizaciones han disminuido muchísimo, y sí tenemos casos, pero en los cientos y no en miles, y todavía hay días en que perdemos a un neoyorquino, y aunque sea una sola muerte, es una gran pérdida, pero tenemos días en que nadie muere”.

La comparación la hizo el mandatario municipal para insistir en la importancia de vacunarse y evitar ser una de las personas que todavía se están contagiando con el virus, principalmente con la variante Delta, y que hasta corren el riesgo de morir.

“Para ejemplificar la distancia que hemos recorrido en la lucha contra el virus solo falta ver este número de hoy, 9,649,865 millones de dosis han sido aplicadas por un trabajador de la salud ‘héroe’, lo que representa un esfuerzo de vacunación sin precedentes y el más grande en la historia de la ciudad”, enfatizó el Alcalde.

Y aunque el ritmo de vacunación ha disminuido, De Blasio recordó que por el contrario, el esfuerzo de la Ciudad sigue aumentando y al día de hoy hay más de 75 sitios móviles de vacunación, así como 800 lugares públicos de inmunización abiertos, sitios donde se necesitan más como NYCHA, residencias de ancianos, centros comunitarios, etc.

La Ciudad recordó además que ahora se está vacunando a la gente hasta en sus hogares, y que cualquier neoyorquino mayor de 12 años se puede inyectar, y que no se requieren citas en los sitios de inmunización, pero puede reservar una cita si lo prefiere en muchos de estos lugares llamando al 877-VAX-4NYC o en la página web: https://vaccinefinder.nyc.gov/

A la vez que las autoridades de la Ciudad alertaron a los neoyorquinos no vacunados sobre lo vulnerable que están de contagiarse, también mostraron este miércoles datos de un análisis que demuestra que la campaña de vacunación del DOHMH ha prevenido en lo que va del 2021 un estimado de 250,000 nuevos contagios, además de 44,000 hospitalizaciones y al menos 8,300 muertes relacionadas con el COVID-19.

“Las vacunas son seguras y sorprendentemente efectivas para protegerlo a usted y a sus seres queridos”, indicó el Dr. Dave Chokshi, comisionado de Salud, agregando que la ciudad “ha pasado por demasiado sufrimiento como para permitir que las hospitalizaciones y la muerte continúen innecesariamente. Hay mucho en juego, y simplemente no podemos enfatizar lo suficiente lo urgente que es para los neoyorquinos vacunarse”.

