Confesó haber dado paliza y dejar ahogarse a su primo quinceañero en una bañera en apartamento de Nueva York

Mitcaux Brooker fue detenido después de confesar que había golpeado a su primo adolescente con un cinturón al menos 50 veces y luego lo dejó en una bañera en un apartamento del Upper West Side de Manhattan (NYC).

Brooker, de 32 años, dijo a los detectives que azotó repetidamente al quinceañero Jallen Mcconnie en sus brazos, piernas, cuerpo y rostro durante una hora el pasado 28 de junio, antes de llevarlo a la bañera de un apartamento en West 94th St., según los registros judiciales.

Le confesó a la policía que vio al adolescente “doblarse” y desplomarse en la bañera con el agua corriendo. Regresó dos horas después y lo encontró inconsciente en la bañera, según una denuncia penal presentada en Manhattan, citada por New York Post.

Cuando llegó el FDNY, el quinceañero estaba inconsciente severamente magullado, acostado en una cama con ropa seca. La víctima visitaba a su familia en Nueva York desde el estado Georgia, según fuentes policiales. Fue declarado muerto en el Hospital Mount Sinai esa noche.

No está claro el motivo de la paliza ni si había más personas en el apartamento. Brooker fue acusado de agresión y de poner en peligro el bienestar de un menor el 1 de julio. Luego fue acusado por un gran jurado y quedó detenido en la cárcel antes de una lectura de cargos en la Corte Suprema de Manhattan el próximo mes, según la oficina del fiscal de distrito.

