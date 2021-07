El documental sobre Britney Spears se lleva dos nominaciones a los Premios Emmy

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Framing Britney Spears, el comentado documental producido por el New York Times para FX y Hulu, ha sido nominado a dos premios Emmy en las categorías de Documental Excepcional o Especial de no Ficción y Edición de Imágenes para un Programa de no Ficción.

El largometraje competirá contra Boys State, The Bee Gees: How Can You Can You Mend a Broken Heart, The Social Dilemma y Tina.

Allen vs. Farrow, Billie Eilish: The World’s A Little Blurry, David Attenborough: A Life On Our Planet, Q: Into The Storm, The Bee Gees: How Can You Can You Mend a Broken Heart y The Social Dilemma serán la competencia para Edición.

En el contenido multimedia se analiza a profundidad los desafíos que la ‘Princesa del Pop’ ha enfrentado con la tutela, controlada casi en su totalidad y desde hace años por su padre, Jamie Spears.

También se analiza el movimiento social, digital y cultural que se ha creado para apoyar a la famosa cantante y que lleva por nombre #FreeBritney, pues sus fanáticos creen que la cantante está injustamente “aprisionada” por su familia y equipo laboral.

La cantante luchó contra la misoginia frecuente a principios de la década de 2000 cuando saltó rápidamente al estrellato, y la película destacó algunos de sus momentos más desgarradores.

Spears actualmente está luchando para que su padre sea removido y termine la tutela por completo.

Además, se encuentra en conversaciones con un importante abogado de Hollywood, a quien espera que la corte apruebe para representarla en los asuntos en curso, mientras trabaja para terminar la tutela a la que ha estado sometida durante 13 años.

Si “Framing Britney Spears” gana, sería el tercer documental consecutivo basado en música en ganar en la categoría. En 2020, ganó “The Apollo” de HBO sobre el club de Harlem.

Los ganadores serán anunciados en la 73° edición de los premios Emmy 2021, el 19 de septiembre en el Microsoft Theatre de Los Ángeles, los cuales podrás ver por CBS.