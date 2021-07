Fans estallan: Dicen que ponen a Adamari López hasta en la sopa y piden a Rashel Díaz

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La antigua reina de belleza de origen cubano, Greidys Gil Zaldivar visitó el programa Hoy Día de Telemundo, en donde habló sobre la situación actual de la isla. Luego, además de compartir con los conductores del matinal de dicha cadena hispana, la modelo posó junto a Adamari López. La fotografía fue compartida en Instagram.

Ante la imagen de Adamari abrazada a Greidys los fans han reaccionado de manera inesperada. Primero porque han pedido que el programa matutino invite a Rashel Díaz, antigua conductora del extinto Un Nuevo Día, y que es además de nacionalidad cubana. Según, aún más impactante, es que gran parte de los usuarios que se manifestaron en la publicación expresaron cierto descontento, porque aseguran que tanto el programa como Telemundo exponen demasiado a Adamari, que no le dan descanso y que la ponen, según las palabras de varios usuarios: “Hasta en la sopa”.

Aquí algunos de los comentarios aquí expuestos:

.Porque siempre ponen a la Señora Ada, qué no pueden poner al invitado sol@ o con los demás. Ahora se llamara: “Hoy y la sopa Ada

.Telemundo”; porqué discriminan a las otras chicas. ¿Siempre tiene que ser Adamaris Lopez? Por favor ya cansan. Cuando Ada habla aburre…

.¿Y porqué no invitan a Rashel Díaz?

.Dejen descansar de Adamaris no manchen🙄 Hasta en la sopa uno la encuentra.

.¡Adamari hasta en la sopa! ¡Por Dios!, parece sal. Poco falta que salga en calzón 👎🤮

.Ponen a esta señora, que ayer -que- los cubanos le pedían en su página de facebook un saludo de apoyo y sólo dijo ‘un saludo a los cubanos’ 😡🤦🏻‍♀️ Y me imagino que ya borraría todas las respuestas que recibó la muy empatica ésta🙄 No soy cubana, pero qué mal me cayó eso. Se ve que solo trabaja para su bolsillo.

.Ay, esta adamari ya cansa. Ni que el programa fuera de ella.

Esta fue la fotografía que generó el alubión de críticas.

