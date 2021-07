Latinos reconocen un alto costo en su salud y economía por coronavirus, pero son optimistas con Biden

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En 2020, el optimismo de los latinos sobre Estados Unidos estuvo, literalmente, por los suelos, ya que solamente el 22% veía un futuro promisorio. Era el peor momento de la pandemia de COVID-19 con el presidente Donald Trump y la situación política del país atravesaba una de sus peores crisis por asuntos raciales.

“Los latinos han sido afectados por el coronavirus, tanto en su salud como en finanzas y estos impactos han sido amplios, a través de grupos de edad, educación y migración”, indicó Jens Manuel Krogstad, co-autor del nuevo reporte del Pew Research Center, “For U.S. Latinos, COVID-19 has taken a personal and financial toll” (“Para los latinos en EE.UU., el COVID-19 ha tenido un costo personal y financiero”).

El 52% de los latinos tiene un amigo o familiar que fue hospitalizado o murió por coronavirus, además de que el 49% vive en un hogar donde alguien perdió el trabajo o su ingreso económico se redujo, impactando el pago de la renta, la compra de alimentos y el acceso a otros servicios, según el informe adelantado a este diario.

Esta comunidad, sin embargo, parece ver la luz al final del túnel, aunque un alto porcentaje sigue sin vacunarse contra la pandemia, ya sea por miedo o desinformación.

“El porcentaje de latinos satisfechos con el país está a niveles históricamente muy altos, la última vez que vimos niveles tan altos fue en 2012 (con Barack Obama), cuando 51% de latinos dijeron que estaban satisfechos”, reconoció en entrevista Krogstad.

Mientras el 33% de la población en general tiene una visión positiva del futuro del país, la cifra se dispara a 49% entre latinos, quienes en los últimos cuatro años, atacados por la retórica del expresidente Trump, habían bajado su postura sobre la proyección de la nación, ya que en en 2019 la opinión se citó en 37%, pero en 2020 se desplomó al 22%. La llegada del presidente Joe Biden cambió las cosas.

“Podría ser la situación económica, la economía se está abriendo y está creciendo y vemos evidencia de eso en la tasa de desempleo, que ha caído del 19% de abril 2020 a cerca del 7% a junio de este año”, explica Krogstad. “También es posible que la situación política, porque ha cambiado con el nuevo presidente… puede ser un factor”.

El experto reconoce que en 2018 sorprendió que la posición de los latinos bajara considerablemente, ya que históricamente ha sido el grupo social más optimista, pero por primera vez empataron con el resto de la población.

“Los latinos ven mejores días para ellos y el país, incluso si han experimentado dificultades debido al COVID-19”, dice el reporte. “La mayoría… dice considera que el peor de los problemas que enfrenta el país por el brote ha quedado atrás… Además, una ligera mayoría… (54%) dice que espera que su situación financiera personal mejore dentro de un año”.

Los peor para indocumentados

Los inmigrantes indocumentados fueron quienes más se vieron afectados por la pérdida de empleo y la reducción de salario, aunado a que no recibieron ayuda a nivel federal con los cheques de estímulo.

Mientras el 49% reconoce que alguien de su hogar perdió el trabajo o tuvo menores ingresos, la cifra se dispara a 58% entre aquellos que no tienen una “green card”.

“Casi seis de cada diez inmigrantes latinos sin una tarjeta de residencia (58%) dice que ellos o alguien en su hogar ha perdido su trabajo o ha recibido un recorte salarial desde el inicio del brote, una proporción más alta que entre los inmigrantes latinos que son ciudadanos”, apunta el informe.

Entre los latinos nacidos en EE.UU. y aquellos naturalizados la cifra se mantiene muy similar con 47 y 45 por ciento, respectivamente, aunque hay un ligero incremento (53%) entre quienes tienen una “green card”.

Algunas entidades como California, Nueva York y Nueva Jersey crearon programas de ayuda económica para indocumentados, pero en general ha sido el grupo social que menos apoyo ha recibido, incluso del Plan de Rescate Estadounidense del presidente Biden.

Una red familiar sólida

A pesar de las adversidades de la pandemia, los latinos ayudaron a su red familiar y de amigos y menor porcentaje tuvo que acudir a ellos como un soporte, tanto dentro como fuera del país.

“Fue interesante (que), a pesar de los desafíos durante la pandemia, la mayoría de los latinos han ayudado a sus amigos o familiares, con mandados, cuidando a niños o enviando dinero a amigos o familiares, ya sea en EE.UU. o fuera del país”, explicó Krogstad.

El Pew destaca que la proporción de latinos que dice haber recibido ayuda es menor que la que dice haber brindado ayuda a familiares o amigos.

“Uno de cada cinco dice haber recibido ayuda con la compra, recados o cuidado infantil de amigos o familiares (20%) y recibió dinero de amigos o familiares en los EE. UU. (20%)”, indica el informe.

Eso a diferencia de que cuatro de cada diez (39%) dijo que han ayudado a amigos o familiares durante la pandemia entregando comestibles, haciendo mandados o cuidando a sus hijos

“Alrededor de una cuarta parte de los adultos… dice que han enviado o prestado dinero a amigos o familiares en otro país (28%) o en los EE. UU. (26%) o se han ofrecido como voluntarios o donado dinero a través de una organización benéfica (25%)”, se reporta.

Impacto generalizado

El 62% de los latinos dijo que enfrentó uno o varios de los siguientes problemas:

>> Problemas para pagar las cuentas

>> Pidieron comida a los bancos de alimentos

>> Enfrentaron retrasos en pago de renga o hipoteca

>> Solicitaron cupones de alimentos

>> Tuvieron problemas para pagar el seguro médico

>> Recibieron algún beneficio de desempleo

>> Perdieron el seguro médico