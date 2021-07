Reportaron casos de COVID-19 en los Yankees y se suspendió el juego contra Boston

La segunda parte de la temporada 2021 de las Grandes Ligas iba a empezar este jueves con una nueva edición del clásico New York Yankees vs. Boston Red Sox en el Yankee Stadium, pero unos casos de COVID-19 en el conjunto local obligó a la suspensión del compromiso.

Yankees informó que los lanzadores zurdos Néstor Cortés y Wandy Peralta iban a la lista de lesionados por el virus en horas del mediodía este jueves. Mientras que MLB iba a continuar con las pruebas a los peloteros.

Brian Cashman, gerente de los Mulos, afirmó a ESPN que habían otros tres casos positivos en jugadores de la organización, más otros tres casos que estaban a pendientes de confirmación.

En tal sentido, tanto los Yankees como la MLB informaron que el juego de este jueves iba a ser pospuesto por la situación sanitaria e iban a anunciar cambios en el calendario.

“Luego de varias pruebas positivas de COVID-19 dentro de la organización de los Yankees de Nueva York, el juego del jueves entre los Yankees y Medias Rojas en el Yankee Stadium ha sido pospuesto, para permitir que se continúen haciendo pruebas y se haga rastreo de contacto. Major League Baseball anunciará cambios en el calendario cuando estén disponibles”, informó MLB.

Prior to tonight’s game, the Yankees made the following roster moves:

•Placed LHP Nestor Cortes and LHP Wandy Peralta on the COVID-19 injured list (Health & Safety Protocols).

•Reinstated LHP Zack Britton (#53) from the 10-day injured list.

