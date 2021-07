Atleta se encuentra desaparecido previo al inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Se viven momentos de incertidumbre en Tokio. No han empezado los Juegos Olímpicos y ya una delegación está dando de que hablar. El atleta de Uganda, Julius Ssekitoleko, se encontraba entrenando al oeste de Japón. Sin embargo, la delegación de su país y las autoridades de Japón afirman que el deportista se encuentra desaparecido.

Es una total incógnita la desaparición de Ssekitoleko. Los funcionarios de la localidad de Lzumisano, de la prefectura de Osaka, notaron la ausencia del pesista de 20 años de edad. Según relatan las autoridades japonesas, aún no se determina el paradero del deportista.

Olympics: Uganda’s Julius Ssekitoleko Missing in Japan. The reports say that the Weight Lifter failed to show up on Friday for a required coronavirus test. courtesy image. pic.twitter.com/QTJ1odKukz

Según las informaciones difundidas por EFE, miembros de la delegación de Uganda fueron a su habitación y se dieron cuenta de la ausencia del atleta. “A las 12:20 llamamos a la policía y los funcionarios disponibles han ido a buscarlo, pero sigue desaparecido”, reveló el encargado de los asuntos olímpicos del lugar.

Julius Ssekitoleko forma parte de la delegación de Uganda que está conformada por nueve atletas. Los deportistas llegaron a Japón el 19 de junio y a partir de allí se han sometido a continuos exámenes como medio de control del COVID-19.

His name is Ssekitoleko Julius, a weight lifter and Ugandan Olympic champion athlete who escaped from his team mates in Japan to look for a secure future.

MAY THE ALMIGHTY LIGHTEN YOUR NEW JOURNEY COMRADE!🙏 pic.twitter.com/RYRCTLtlkF

