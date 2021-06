Polémica: critican la participación de una pesista transgénero en los Juegos Olímpicos de Tokio

Laurel Hubbard podría convertirse en la primera deportista transgénero que participará en unos Juegos Olímpicos. La neozelandesa quiere ser parte de la delegación de halterofilia de su país, pero algunas de sus competidoras se han comenzado a quejar porque consideran injusta su participación en la competición.

Laurel Hubbard Could Be The First Trans Athlete To Qualify For Olympics #AajNEWJDekhaKya pic.twitter.com/hOkheujV2A

La atleta de 46 años de edad, en el pasado había competido en campeonatos masculinos. Sus detractores alegan que su condición representará una ventaja en la lucha por las medallas. Sin embargo, el Comité Nacional Olímpico de Nueva Zelanda (NZOC), expresó su total respaldo hacia Hubbard y consideró que no debería haber mayor problema con su participación.

“(…) En virtud de la revisión de los sistemas de clasificación de las federaciones internacionales, varios halterófilos neozelandeses, entre ellos Laurel Hubbard, deberían poder participar en los Juegos Olímpicos de Tokio”, expresó el ente federativo.

To be frank, trans women athletes like Laurel Hubbard make me ashamed to be a man, to be male. pic.twitter.com/QjMKX0JVU7

Sin embargo, su participación no es del agrado para algunas de sus posibles rivales. Una de ellas es Anna Van bellinghen. La deportista belga arremetió fuertemente y rechazó la participación de Hubbard en los Juegos Olímpicos. En el marco de una entrevista para Inside The Game, la atleta expresó su “apoyo a la comunidad transgénero”, pero considera que la participación de Laurel sería “injusta y una broma de mal gusto”.

This is Laurel Hubbard who won New Zealand's first ever weightlifting world championship medal last year competing in the women’s +90kg category.

Tell me again how this is not going to be a problem for women's sports. pic.twitter.com/NEXxHzTxb6

— Jellybean Gen 🍭 (@Genpoden) February 17, 2021