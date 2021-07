Lectores de El Diario de Nueva York defienden a la hija de Jennifer López, Emme, de las voraces críticas

Los hijos de los famosos suelen ser el blanco preferido de los “haters”, quienes en algunas ocasiones no tienen mesura ni respeto por el simple hecho de que éstos sean menores de edad y de que además no sean considerados figuras públicas. Emme, hija de Jennifer López y Marc Anthony ha sido una víctima de estas burdas prácticas.

Hace unas horas surgieron feos comentarios en torno a su cambio de look, en donde señalaban de manera negativa no sólo su apariencia por el nuevo corte de cabello, sino también la forma de vestir que ha adoptado en las últimas semanas. Emme ha incorporado a su vestuario piezas holgadas y prácticamente esconde su cuerpo entre capas y capas de vestimenta. Y aunque esto suele ser preocupante para algunos, de manera legítima, para otros es solamente una forma de expresar sus preferencias y gustos actuales. Los cuales, probablemente cambien con el tiempo. Y afirman que no debe hablarse ni señalarse la sexualidad de un menor.

Los críticas voraces han despertado el lado protector de nuestros lectores en el Facebook de El Diario de Nueva York, quienes sí destacan que la mirada de la joven parece más triste que feliz o risueña. Sin embargo, recalcan que su cuerpo o forma de vestir no debe ser atacado, dicen que se ve hermosa, dicen que tan sólo es una niña, que no debería estar sometida a brutales comentarios. Sí afirman que el estilo de vida, sentimental, de la madre podría estar afectando la psiquís de la menor.

Aquí les dejamos algunos de los comentarios que han lanzado nuestos lectores en defensa de la hija de Jennifer López:

*La mayoría de la gente millonaria es sencilla y humilde no es como los pobres que quieren presumir lo que no tienen ella nació en bandeja de oro y no se siente superior a los demás.

*Se ve linda con su corte, pero siempre hay envidioso que critica la vida de otro, si miran la de ellos a ver si es perfecta, por eso este mundo está como está, la envidia entre mujeres, critica a los niños, violaciones, de todo… aquí no es el mundo que destruye, es la misma humanidad. Qué sacan con criticar a esta niña que se ve hermosa, no hay niños feos, ni nada, todo son hermosos. Largo o corto el cabello… en vez de darle ánimo a los niños lo que hacen es bajarle más su autoestima.

*Lo que pasa es que son personas que no tienen más que hacer, solo criticar la vida de los demás, cada cual vive su propia vida, nadie vive la vida de nadie ¡solo tú!

*Cuándo la gente dejará de meterse en lo que no importa, si así de metiche fueran para ayudar al necesitado o cuando alguien está en peligro.

*Los hijos de algunos están teniendo dificultad con su identidad. En fin, que cada uno luzca cómo desee hasta que se definan sus gustos.

*La mayoría de de estos niños no son felices, su rostro refleja mucha tristeza… pueden tener lo que tengan y siempre hay un vacío. No es lo mismo estar en boca de todo el mundo. Y aveces los padre no están siempre cuando los hijos los necesitan siempre una tercera persona. Que Dios ilumine nuestros hijos.

*Tanto hombre que ha tenido la mamá que hasta miedo le ha de dar ser mujer.

*Que triste no importa que preferencias tenga su hija cada cual haga su vida como quiera pero aquí está un vivo ejemplo de que su hija no quiere ser mujer ( su madre) no soy psicóloga pero el cambia y cambia de parejas de JLo (que tampoco me importa cuántos hombres le queden por estar) nota aclaración para los idiotas que mal interpretan todo ) no ayudan. Además puede ser una etapa en su vida pues la edad que tiene válgame se hacen loqueras.

*Pobre joven solo ella y Dios save lo que lleva en su corazón se ve en su mirada mucha tristeza y que no es feliz.

*Y que creen que las decisiones de su madre y su padre algún día no marcará la vida de sus hijos son personas millonarias pero son humanos hay consecuencias y no importa como se vista salen fotos y hasta muy tristes.

*Que importa como luce si se siente bien así déjenla ser ustedes preocupándose cómo luce y ella disfrutando los millones de su mamá.

*Bien salio esa niña con lo que a visto en la vida de su mamá.

*Pero la niña que se vista como le de la gana. Estos envidioso que somo llevan vida ajena.

*No tiene nada de malo. Muchos niños se miran como niñas y muchas niñas como niños pero eso no define su sexualidad.

*Las niñas nunca se parecen a la madre, salen al padre… Marc Antonhy versión mujer…

*Omg y eso que tiene de malo que su hija de ella se vista así, es el estilo de muchas adolescentes Que Diosito la bendiga Jennifer López.

*Pero si a ella le gusta asi lo demas no importa.

*Eso no importa cómo luce …. Lo que debe importar es la forma de acostarse con uno y otro …. El ejemplo a la hija.

Todo el que hace comentarios tan desagradables, seguro no tienen hijos o sus hijos son perfectos, aquí solo veo una adolescente cómoda, tengo mi hija y muchas veces viste así, que no es homosexual, y si lo fuera yo la amo y la apoyo igual. Si esta niña vistiera de otra manera, maquillaje o alguna otra ropa no propia para su edad aquí también estuvieran juzgándola.

*Yo conozco muchisimas tenager que le gusta vestir ” Igual ” a la hija de la diva del Bronx. Cual es el problema que lo haga su hija. Con la sangre que lleva de su madre y padre { mar Anthony } es difisilisimo que pueda ser, lo que piensan muchos confundido con la apariencia

*Si ella quiere lucir así es su decisión. A nadie le debe importar. Es el precio que tiene que pagar por tener unos padres famosos.

*Que cruel suelen ser la personas,sin piedad,ni compacion hacia esa niña.

*No hay que juzgar por lo que se ve solo ella sabe lo qué pasa en su cabeza. Se ve muy triste.

*Que mucho fastidia la gente y los reporteros también. Esa niña está en una edad q todo le gusta. Fashion a su manera. Como jo**n metiendose con niños

