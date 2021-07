“El IRS me mató hace siete años”: drama de una mujer en Nueva Jersey

Samantha Dreissig, una joven mujer residente de Nueva Jersey, está atrapada en una pesadilla burocrática, luego de que el IRS la declarara “muerta” hace siete años, cuando era apenas una adolescente y lloraba por la pérdida de su madre.

Desde entonces ha vivido una lucha literal de vida o muerte con el IRS para demostrar que todavía está respirando. Según denunció la joven de 25 años, ha sido perseguida por su propio fantasma desde 2014 cuando además del dolor por el fallecimiento de su madre, la agencia tributaria federal de alguna manera comenzó a catalogarla como “muerta”.

“Me dicen: ‘No, lo siento, esta cuenta está vinculada a una persona fallecida”, declaró Dreissig a CBS2 News. “La última persona real con la que hablé del IRS, me dijo, literalmente, ‘Wow. Estás muerta en todo nuestro sistema’”.

La reportera Jessica Layton incluso probó el caso llamando al IRS ella misma. “Definitivamente no está muerta”, dijo a un agente del IRS. “Acabo de hablar con ella”.

La pesadilla burocrática no es sólo un dolor de cabeza para Dreissig: su padre no pudo incluirla como dependiente en sus declaraciones de impuestos porque el IRS la considera muerta.

No fue hasta este año que vio una pizca de esperanza de renacimiento, por pequeña que fuera. “Estas situaciones pueden tardar algún tiempo en resolverse”, le dijo la agencia en una carta reciente. “Honestamente, quiero que el IRS sepa que estoy viva, pateando”, comentó Dreissig con sarcasmo.

