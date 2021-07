Tiroteo causa terror en pleno partido de béisbol en el estadio de los Washington Nationals

Minutos de verdadero terror se vivieron la noche del sábado en el estadio de béisbol de los Washington Nationals, en la capital del país, luego de que aficionados y peloteros escucharon balazos por un tiroteo en los alrededores del inmueble.

El partido que sostenían los locales Washington Nationals y los San Diego Padres fue suspendido en el sexto inning cuando los disparos escuchados y los avisos del anunciador público provocaron una escena caótica que incluyó a fans huyendo con desesperación y a jugadores invadiendo los graderíos para buscar a sus familiares y luego llevarlos a los dugouts.

Gunshots reported outside Washington, DC baseball game at Nationals Park. You can literally hear it right here. 😳 pic.twitter.com/P4GJThA6xJ

Los disparos incluso se escucharon durante las transmisiones de televisión de ambos equipos, cuando los Padres se encontraban en el campo para el cierre del sexto inning.

Reports of Gunshots outside Nationals Park during the San Diego @Padres vs Washington @Nationals game. pic.twitter.com/7Vy1GmcISh

En el sonido local se les pidió a los fans abandonar el estadio por las puertas del jardín central y el derecho, pues los disparos presuntamente se habían escuchado cerca de las puertas por el lado de la tercera base.

A shooting has jus just occurred outside the third base gate at the Washington Nationals game. One person was reportedly shot and the is being evacuated. pic.twitter.com/cOCw4sWcu7

— Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) July 18, 2021