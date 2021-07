Video: Tatis Jr. y Machado abrieron las puertas de su dugout para que los aficionados se refugiaran del tiroteo

En medio de una situación aterradora en el Nationals Park, en la noche de este sábado, los dominicanos Fernando Tatis Jr. y Manny Machado tuvieron un acto de humanidad para los aficionados que estaban asustados por los disparos que se detonaron fuera de las instalaciones deportivas.

Corría la sexta entrada con la pizarra 8-4 a favor de San Diego Padres, cuando se escuchó un primer ruido por los lados de la tercera base que puso en alerta a todos los asistentes en el estadio. Chris Carlson, jefe de mantenimientos del parque de pelota, corrió a informar a los jugadores de San Diego que se resguardaran en su dugout.

La gente empezó a correr a buscar refugio y fue cuando los peloteros Tatis Jr. y Machado tuvieron la valentía de ayudar a muchos aficionados invadidos por el terror del momento. Corrieron a buscar a sus familiares por la línea de la tercera base y luego abrieron las puertas del dugout visitante para que entraran fanáticos.

Se había escuchado otro disparo y la voz interna del estadio informó que eran detonaciones fuera del Nationals Park. Mientras que la policía de DC pudo en Twitter que la situación era “respondiendo a un tiroteo en el bloque 1500 de South Capitol Street, SW, en el que dos personas recibieron un disparo fuera del Nationals Park. Esto es actualmente una investigación activa y parece que no hay ninguna amenaza en curso en este momento”.

Here at Nats Park as fans are making their way out of the stadium.

Talked to a fan who said the spectators in section 112-113 ducked down when they heard gunshots and everyone followed suit. Tatis and Machado opened the gate to the field and took fans to the dugout. pic.twitter.com/HM70l0tgDQ

— Andrew Golden (@andrewcgolden) July 18, 2021