“La amenaza número para Estados Unidos uno es el Partido Republicano”, dice exfuncionario de Trump

Un exfuncionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) del gobierno de Donald Trump está calificando al Partido Republicano como la amenaza número uno a la seguridad nacional en Estados Unidos.

“He pasado toda mi carrera no como un operador político. Nunca he trabajado en una campaña en mi vida que no sea una campaña contra Trump. Soy un tipo de seguridad nacional. He trabajado en seguridad nacional contra ISIS, al Qaeda y Rusia”, dio Miles Taylor en MSNBC.

Luego señaló que el partido en el participa es la “amenaza” para el país-

“La principal amenaza a la seguridad nacional que he visto en mi vida para la democracia de este país es el partido en el que participo: el Partido Republicano“, dijo. “Es la amenaza de seguridad nacional número uno para los Estados Unidos de América”.

La historia, publicada también por Newsweek, fue compartida por el propio Taylor en Twitter, quien confirmó su postura.

“Me sostengo en mi postura”, dijo. “Al menos que el partido se reforme, sus elementos extremistas representan una amenaza para nuestra democracia”.

I stand by my statement. Unless my Party reforms, its extremist elements represent the leading threat to our democracy. https://t.co/xkFyp9yqPE — Miles Taylor (@MilesTaylorUSA) July 16, 2021

Taylor consideró que los republicanos podrían generar problema en la Cámara de Representantes, si es que ganan la mayoría en 2022.

El exfuncionario menciona a los seguidores del expresidente como el principal problema, incluido el líder de la minoría en la Cámara, Kevin McCarthy (California).

“Si Kevin McCarthy continúa rindiendo homenaje a un perdedor presidencial acusado (en juicio político) dos veces, creo que debería obligar a todos los estadounidenses detenerse y preocupar por el futuro de este país y la seguridad nacional”, indicó Taylor.

Taylor trabajó para el DHS de 2017 a 2019. El 28 de octubre del 2020, su nombre fue revelado como el autor de un texto publicado en The New York Times, “Soy parte de la resistencia dentro de la Administración Trump” (“I Am Part of the Resistance Inside the Trump Administration”) en The New York Times en 2018 y luego un libro.

Él mismo reveló su identidad en CNN y a través de un texto publicado en su blog en Medium.

“Se ha hablado mucho del hecho de que estos escritos se publicaron de forma anónima. La decisión no fue fácil, luché con ella y entiendo por qué algunas personas consideran cuestionable señalar acusaciones tan graves contra un presidente en ejercicio bajo la cubierta del anonimato, pero mi razonamiento fue sencillo y lo mantengo“, escribió Taylor en su blog.