Alerta: incendios en costa oeste y Canadá podrían afectar calidad del aire hoy en Nueva York

Todo el día de hoy el área triestatal podría tener calidad de aire y visibilidad afectadas por la llegada de humo de incendios forestales que azotan el oeste del país y Canadá, según los pronósticos meteorológicos.

Las nubes de humo que viajan hasta miles de millas ya han sido visibles sobre la región de los Grandes Lagos y llegarán al corredor I-95 y la región metropolitana de la ciudad de Nueva York hoy, predijo al New York Post el meteorólogo de Accuweather Carl Erickson. “Lo que normalmente habría sido un bonito día soleado con cielo azul probablemente tendrá ese aspecto lechoso y brumoso en el cielo”. Lo positivo es que “Podría haber puestas de sol bastante hermosas, realzadas y vibrantes sólo por ese humo”, agregó.

Las llamas de docenas de incendios forestales están quemando acres de tierra, y las nubes de humo significan condiciones de aire peligrosas en los estados vecinos. En todo caso, la calidad del oxígeno no debería verse mayormente afectada en NYC porque el humo “No está cerca de la superficie”, aseguró Erickson. “Está muy arriba en la atmósfera, como 10-20,000 pies”.

Se espera que un frente frío del noroeste recorra el área mañana miércoles y despeje gran parte de la atmósfera para el fin de la semana, según Accuweather. Los neoyorquinos vieron por última vez cielos nebulosos relacionados con mortales incendios forestales de la costa oeste en septiembre pasado.

Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del Servicio Meteorológico Nacional (NSW New York).

Smoke and haze from the wildfires in the western U.S. can be seen drifting southeast across the Tri-State area in this satellite imagery. This will filter the sunshine here throughout the day today. pic.twitter.com/LfSay79IQy

— NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) July 20, 2021