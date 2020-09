Humo de incendios en California atravesó el país y llegó a Nueva York

El humo de los incendios forestales que azotan la costa oeste atravesó todo el país y llegó hasta el área triestatal, causando un cielo brumoso la tarde de ayer en Nueva York.

Y así se mantendrá en diversos grados los próximos días. “Aunque tenemos un pronóstico soleado y seco, no se sorprenda si es más un sol lechoso o un sol filtrado”, describió el meteorólogo de ABC News, Lee Goldberg.

“Con la masa de aire seco canadiense dirigiéndose hacia nosotros, normalmente veríamos cielos color azul cobalto, pero en cambio estará nublado y brumoso”.

Los estados de la costa del Pacifico –California, Oregon y Washington– han visto incendios forestales históricos que han ardido más rápido y más lejos que nunca. Al menos 35 personas han muerto, miles han perdido sus hogares y docenas han sido reportadas como desaparecidas.

La tragedia ha reavivado el debate político sobre el calentamiento global por la quema de carbón, petróleo y gas. El mandatario Donald Trump visitó la zona ayer.

Las actualizaciones sobre el clima pueden consultarse aquí.

Weathercast if you missed it: https://t.co/hAOipH0lxj pic.twitter.com/jdomll39HO

SMOKY SKY

High and dry this afternoon, but no deep blue sky. West Coast wildfire smoke has reached NYC. #abc7ny pic.twitter.com/fXEg97csMz

— Lee Goldberg (@LeeGoldbergABC7) September 14, 2020