Video: Gignac debuta ante México y recordó a Memo Ochoa: “Le hice el mejor gol de mi carrera”

Este jueves se abre el telón en el fútbol olímpico de Tokio 2020 con un plato fuerte: México vs. Francia. Un duelo especial para el delantero André-Pierre Gignac por su arraigo con el país tapatío y por lo que representará para él ser capitán de la selección gala en la fiesta de los deportes.

En la ruedas de prensa previa el jugador tuvo que responder varias preguntas ligadas a la selección del país donde reside desde hace varios años y califica de “partido particular”.

Guillermo “Memo” Ochoa será uno de los refuerzos de México, un portero que conoce muy bien Gignac y en la conferencia de prensa respondió sobre sus careos pasados contra él.

“Yo me he enfrentado a él varias veces y le he marcado goles. En Francia le hice el mejor gol de mi carrera con el Marsella contra el Ajaccio (2013/14). También nos hemos enfrentado en México y también le he marcado algunos goles. Ahora, en Tokio 2020 no habrá excepción. En cuanto al partido, mis hijos tienen seis años y nacieron en México y será un partido particular”, declaró el francés.

Destacó el ataque mexicano

Gignac respeta al talento mexicano en general y prueba de ello fue cuando le preguntaron por Diego Lainez, quien milita en el fútbol español. No solo habló sobre el jugador del Betis, sino que fue más allá.

“Ha comenzado en el América y lo hizo campeón con muy buenos partidos en la Liguilla. Ha jugado poco en el Betis, porque ha notado llegar a un nuevo país y equipo, pero ha sido decisivo en los últimos partidos. Diego me parece un excelente jugador. Córdova y Vega también son interesantes, al igual que Henry Martín. Todo el ataque de México son peligrosos no sólo Lainez”, agregó.

