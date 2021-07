La ex de Toni Costa, Adamari López, seduce con un nuevo vestidito floral y de bella no la bajan

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Adamari López llegó a Telemundo con un nuevo vestidito floral. El público no ha podido ignorar su apariencia y de bella no la bajan en los comentarios. La página de Instagram de “Hoy Día” expuso el nuevo look con el que la conductora llegó para robarse las miradas de todos y es que los seguidores del programa no dejan de reconocer que ésta no sólo luce más hermosa, sino que además está más delgada y el equipo de vestuario con el cual trabaja, actualmente, parecen por fin haber encontrado los looks que más favorecen a la puertorriqueña.

Pero con este nuevo vestido floral, Adamari también acertó al llevar los pies desnudos con estas sandalias nude de tiras, las cuales adem´s parecían tener una pulsera metálica a juego, que seductoramente se enrredaba sobre la base de los tendones del pie.

Regia. Bella. Hermosa. Delgada. Preciosa. Son muchos los adjetivos con los que los fans de Adamari López están adulando su nuevo aspecto físico. Y es que a diario la ex de Toni Costa logra asombrar a quienes la siguen. Ya que el cambio físico ha sido realmente drástico. A inicios de este 2021 Adamari aún era atacada por muchos debido a su apariencia física y eran muchos los que prácticamente detestaban su manera de vestir. Muy pocos tenían misericordia con los mensajes que le hacían llegar a la conductora del extinto “Un Nuevo Día”.

Hay quienes dicen que con su nueva apariencia Adamari ha llegado a recibir mensajes en donde le dicen que parece de 15 ó de 20 años de edad. Hasta hace poco esa cifra subió y ahora le dicen que parece de 30.

