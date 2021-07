Pepe Aguilar: “Mientras no se vacunen, nadie puede trabajar conmigo”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Pepe Aguilar se volvió tema de conversación debido a que confesó estar totalmente en contra de las personas antivacunas y hasta advirtió que ‘correrá’ a sus empleados que no se vacunen contra el Covid-19.

Todo esto sucedió a través de un Instagram Live donde el cantante incluso dejó ver que podría ser un mensaje demasiado polémico, pero no quiso dejar pasar la oportunidad de crear conciencia ante la situación mundial de salud a causa del coronavirus.

“Yo tengo personas en mi organización que no están de acuerdo en vacunarse y ¿qué crees que le va a pasar?, pues los voy a tener que dejar en su casita. Mientras no se vacunen, nadie puede trabajar conmigo“, comentó en su video.

Pero su opinión no fue compartida por sus seguidores, ya que luego de abordar el tema de la vacunación y las consecuencias que están teniendo las personas que no quieren vacunarse por información falsa, comenzaron a atacar la exigencia que interpuso a sus trabajadores.

“Pues qué mal que estén en desacuerdo. La gente se sigue muriendo, no digan tarugadas, que no es por el Covid que es una conspiración, yo creo que tenemos cabeza (para pensar), se me hace una irresponsabilidad y denota una gran ignorancia”, manifestó.

Ante las críticas, Pepe aprovechó para aclarar que estar vacunado es un requisito indispensable para poder entrar a su casa y reiteró, además, la advertencia sobre sus empleados.

“En mi casa, my rules (mis reglas); mi espectáculo, mis colaboradores, están en mi casa y si quieren trabajar conmigo, they have to be under my rules (deben estar bajo mis reglas), punto”, señaló.

Aguilar finalizó exhortando a sus fanáticos a vacunarse y no bajar la guardia contra el virus que inició una pandemia desde el año pasado.