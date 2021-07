Anciano murió al caerle encima el árbol que estaba cortando; 2do caso este mes en la misma ciudad de Nueva Jersey

Un hombre de 91 años murió cuando le cayó encima el árbol que intentaba talar en su casa en el noroeste de Nueva Jersey, dijeron las autoridades.

El incidente fue reportado en la localidad Vernon alrededor de las 6:35 p.m. de ayer. No quedó claro de inmediato si el hombre estaba trabajando solo en ese momento.

“Se descubrió que la víctima estaba cortando un árbol en su propiedad cuando el árbol cayó sobre él”, confirmó el capitán de policía Keith C. Kimkowski en un correo electrónico.

El nombre de anciano estaba pendiente a la espera de notificación familiar. No se reportaron más detalles sobre el accidente, que sigue bajo investigación policial, reportó NJ.com

En esa misma localidad, a principios de mes una repartidora UPS de 49 años murió cuando un árbol cayó sobre su vehículo, dijeron las autoridades.

N.J. man, 91, killed when tree he was cutting falls on him, authorities say https://t.co/aqMmf7CPzx pic.twitter.com/GxX74fzymc

NJ man, 91, trying to cut down tree killed when it falls on himhttps://t.co/JXP5hJoITx

— PIX11 News (@PIX11News) July 21, 2021