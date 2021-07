Estefanía Villarreal destapa sus piernas, posa con un vestido de tul transparente y deja ver más de la cuenta

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A Estefania Villarreal el público hispano la conoce por su papel de Celina Ferrer en la telenovela Rebelde, en su versión mexicana, adaptada por Pedro Damián. Después de este personaje la joven de ojos impresionantes volvió a la pantalla chica en producciones como “Cuidado con el Ángel”, “Un Refugio para el Amor”, “Yo no creo en los hombres” y “Despertar contigo”, entre otras.

Con el pasar de los años su presencia ha ido cambiando, amoldándose y ganando mayor popularidad, también, a través de las redes sociales. En donde expone toda su belleza física, sin reservas. Hace unas horas dejó a sus fans asombrados por la continuación de una sesión en donde aparece llevando un vestido de tul negro, completamente transparente, con el que ya dejó ver de más.

Esta pieza la dejó expuesta ante su público, porque posó sin sostén dejando en evidencia uno de sus senos.

La joven actriz, por otra parte, compartió el año pasado la noticia su compromiso. Un 25 de septiembre del año 2020 publicó la foto del anillo, junto a un mensaje que reza: “𝘈𝘯𝘥 𝘺𝘦𝘴. 𝘐 𝘴𝘢𝘪𝘥 𝘺𝘦𝘴. 𝘈𝘯𝘥 𝘐 𝘸𝘪𝘭𝘭. 𝘠𝘦𝘴”. A través de Instagram le dejó saber al mundo que le dio el sí a su Gidi Schwartz.

Se sabe que la boda ha sido aplazada porque la mexicana está teniendo mucho trabajo, y su pareja aceptó esta decisión: “Hablé con él sobre el tema de posponer la boda, y me dijo que no me preocupara”, dijo Estefania, según reveló la revista Quién. Sobre su pareja agregó: “Estoy muy agradecida de haberlo encontrado en mi vida, porque no tengo mayor apoyo que el suyo; por supuesto el de mi familia, pero a nivel pareja, es el mejor ser que me pudo enviar la Tierra”.

