Filtran videos en donde ex pareja de José Manuel Figueroa asegura fue humillada y golpeada por el cantante

José Manuel Figueroa tiene fama de querendón y de golpeador.

Farina Chaparro, quien es su ex pareja, reveló que fue humillada y golpeada por el cantante.

Fue en el programa “Sale el Sol” donde se dieron a conocer dos grabaciones en las que se le puede ver al cantante y a su ex novia confrontándose; ella incluso le señala que le propinó un golpe en el cuello a los 10 minutos que llegó a su hogar.

Todo apunta a que no es la primera vez que pasa algo así, pues ella le dice que siempre la humilla y la hace sentir mal cuando están juntos.

“Así llorando quiero que me grabes, estoy cansada de cada humillación, tengo aquí siete horas y no has dejado de humillarme. Este golpe me lo hiciste a los diez minutos de haber llegado”, se escucha decir a Farina.

Por otro lado, el hijo de Joan Sebastian respondió con un video en el que dice que es el mejor Tik tok que ha visto.

“No te vayas a enojar, pero si no digo esto, mis fans se van a burlar de mí. Este es el mejor TikTok que he visto en mi vida”, expresa de forma burlona Figueroa mientras que ella menciona que “ya no puede más“.

Hasta el momento, el cantante no ha dado ninguna declaración.