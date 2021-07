Milwaukee y su noche más especial en el deporte: más de 65,000 fanáticos celebraron el título de la NBA a las afueras del Fiserv Forum

De cara a la noche más importante en la historia de la franquicia, Milwaukee Bucks expandió el espacio en su “zona de fiestas” en las afuera del Fiserv Forum, para así permitir la reunión de 65,000 fanáticos. Y gracias a Giannis Antetokounmpo, la historia más gloriosa a nivel deportivo fue escrita en la ciudad: los Bucks ganaron el título de la NBA y la celebración de aquellos que no estaban dentro de la cancha fue más que especial.

Desde temprano, miles de aficionados se reunieron para ver el partido en pantalla gigante. La velada tenía la mística del campeonato que horas más tarde se convertiría en realidad.

The Deer District outside the Milwaukee Bucks' Fiserv Forum looks like a championship parade! pic.twitter.com/MdC0Q8AGLK

Los jugadores de los Bucks pidieron el apoyo más notorio posible para el juego 6 de las Finales de la NBA, y los fanáticos cumplieron con creces.

El ambiente afuera del recinto era increíble. Cada canasta se celebraba como un título por anticipado, especialmente las más importantes, como la que anotó Khris Middleton en el “clutch”.

Khris Middleton sends this #Bucks crowd into a frenzy outside of the Fiserv Forum. #NBAFinals pic.twitter.com/xGe4Dwqrq5

Una vez los Bucks se convierten oficialmente en campeones de la NBA, el momento es surrealista: unos graban, otros lanzan sus vasos de cerveza al aire, todos saltan.

Es la noche más feliz para Milwaukee como comunidad en muchos años. Si hablamos de deportes, probablemente sea la velada más especial. Hace un año lucía imposible. Es la magia del deporte.

The moment in the Deer District when the Milwaukee #Bucks won the #NBAFinals for the first time in 50 years. 65,000 are here to witness history outside of the Fiserv Forum.

CELEBRATE, MILWAUKEE!! pic.twitter.com/IVubkZYmeC

— Kyle Malzhan (@KyleMalzhan) July 21, 2021