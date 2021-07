Latino apuñaló a un peatón con un tenedor en Chelsea, Nueva York

Diógenes Brito, un joven sin hogar, fue arrestado esta semana después de ser buscado por más de tres meses por presuntamente apuñalar a un extraño con un tenedor y rociarlo con gas pimienta en el vecindario Chelsea a plena luz del día en la primavera, informó la policía de Nueva York.

Brito, de 25 años, fue arrestado el martes en relación con el ataque del 10 de abril a un hombre de 50 años en 208 8va Avenida, cerca de West 21st St, Manhattan.

La víctima estaba dentro de una tienda Salvation Army alrededor de las 2:30 p.m. de ese día, cuando Brito presuntamente se le acercó, lo siguió afuera, lo apuñaló en el brazo con un tenedor y lo roció con un poco de gas pimienta antes de huir. Paramédicos EMS trataron a la víctima no identificada en la escena.

Brito fue acusado de agresión y posesión criminal de un arma por el incidente de abril. También ha sido acusado en relación con dos robos en julio y un incidente de entrada ilegal en enero de este año, acotó New York Post.

A homeless man was arrested for allegedly stabbing a man with a fork in Chelsea back in April. https://t.co/Xo8yimE2cF

— amNewYork (@amNewYork) July 21, 2021