La ofensiva expresión que soltó Karol G después de cantar con marichi ha generado mucho descontento

Karol G parece haberse metido en tremendo problema con buena parte del público mexicano. Y es que durante su participación en Premios Juventud interpretó “200 copas”, acompañada por mariachi. Y aún cuando algunos fans agradecieron que la colombiana interpretara la canción en vivo, destacaron que no es lo mismo cantar reguetón que música vernácula.

Después de este particular detalle, también les molestó que al final Karol G lanzara la expresión ‘HDP’, estando aún al aire. Y es que una de las características de la música ranchera, es que en esta no se utilizan palabras disonantes, ni ofensivas, con la libertdad que sí se ofrece en otros géneros.

En YouTube, en donde se puede ver la interpretación de la ex de Anuel AA hay muchos comentarios en detrimento de su intepretación. También es cierto que muchos de sus fans, defienden su interpertación, la aplauden por atreverse a tratar con otros géneros. Y es así como Karol G ha logrado dividir la opinión del público.

Hay que mencionar que Noelia no estuvo muy contenta con su intepretación, la puertorriqueña, con su opinión prácticamente ha destrozado la actuación de Karol G en Premios Juventud.

“Nada mas hermoso que ver un chica joven como Karol triunfar… “Been there, done that”. ¡Es lo Maximo! Pero nada más triste que gane por la derecha, y por la Izquierda salpique de lodo algo que es sagrado. Te aplaudo de pie tu éxito, pero repruebo la falta de respeto a la música vernácula de México, mi familia política. Todos son pilares de la música ranchera y de mariachi y están indignados. Usa eso para hacerlo bien, con respeto y te creces aún más. Por que eso no estuvo bien, a lo mejor para los que no lo entienden es cool, pero para quienes defienden ese género día con día. Eso no es agradable. Nadie utiliza frases soeces como ‘HDP’ en televisión nacional y menos cantando con marichi… Qué barbaridad. Tú puedes hacer algo mejor. Hazlo sin lodo. Respeto ante todo”.

