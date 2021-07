Mancha en la leyenda: Ryan Giggs fue acusado de patear a su ex pareja y también agredir a su cuñada

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Desde hace un par de meses atrás se le vino el mundo encima a un histórico jugador del Manchester United. Ryan Giggs fue acusado de múltiples casos de violencia contra su ex pareja, Kate Greville, de 36 años de edad. Esta vinculación le costó su carrera como entrenador y lo colocó bajo la lupa de la justicia. No obstante, el ex seleccionador de Gales se ha declarado inocente en un juzgado de Cown Court.

Según declaraciones recopilados por Marca, los hechos que se trataron en el juzgado fueron bastante graves. Kate Greville denunció al ex futbolista por presuntamente haberla pateado en la espalda y arrojarla desnuda fuera de la habitación del hotel Stafford en Londres.

Además de estas agresiones, en los tribunales se trataron aspectos de control de redes sociales, amenazas a través de correos electrónicos, la difusión de mensajes no deseados a el círculo de amistades de Kate y un comportamiento irregular, de lanzar todas sus pertenencias al momento de interrogar al jugador sobre su vínculo y relaciones con otras mujeres.

Por otra parte, Giggs tendría otro cargo adicional a su espalda. Kate Greville relató que ella y su hermana fueron agredidas por el ex futbolista en su domicilio de Worsley Greater, en noviembre de 2020.

Ante todas estas acusaciones el histórico jugador del Manchester United se declaró inocente. Finalmente, el estratega emitió un comunicado en el que espera poder demostrar su versión de los hechos y poder limpiar su nombre.

Most Premier league titles.

🥇 Manchester United – 20

🥈 Liverpool – 19

