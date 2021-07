Bebé quedó atrapada debajo de un auto: dramático accidente por conductor ebrio en Nueva York

David Poncurak, un conductor ebrio, causó un dramático accidente en Yonkers (NY), golpeando un auto estacionado y luego entrando a una peluquería, causando que una bebé quedara atrapada debajo de su vehículo.

Milagrosamente la trepidante escena, captada por videos de seguridad y cámaras corporales, no terminó en tragedia gracias a la rápida acción de dos policías que por casualidad estaban desayunando cerca.

Los dos policías se convirtieron en superhéroes al liberar a la bebé de 8 meses inmovilizada debajo del automóvil del conductor ebrio. “¡Tenemos una bebé debajo del vehículo!” “¡Alguien tiene que sacarla!” “¡Agarra a la bebé!” “Vamos. ¡Vamos!”, se escucha gritar en inglés a los oficiales Paul Samoyedny y Rocco Fusco en las imágenes publicadas por el Departamento de Policía de Yonkers.

“Tengo a la bebé”, dice finalmente uno de los policías, levantando a la pequeña debajo del Hyundai Elantra 2005 que causó el accidente alrededor de las 8:30 a.m. del viernes 23.

Todo comenzó cuando Poncurak (43) conducía fuera de control y se estrelló contra un automóvil estacionado en Lake Avenue y golpeó a una madre desprevenida que cruzaba la calle con su bebé de 8 meses. Ambas fueron arrastradas a través de una tienda antes de que el vehículo finalmente se detuviera dentro de una peluquería.

Varios transeúntes se apresuraron a ayudar junto con los oficiales que estaban en la tienda desayunando en una tienda de bagels al lado. La madre de 36 años sufrió una fractura de fémur y la bebé presentó fractura de cráneo y quemaduras de tercer grado en la espalda y el pie. Ambas fueron hospitalizadas en condición estable. Poncurak, residente de Yonkers, fue acusado de conducir en estado de ebriedad, operación agravada sin licencia de un auto y asalto vehicular, dijo la policía.

“Siempre es una tragedia cuando alguien resulta herido por los actos imprudentes y criminales de otra persona y eso sólo se amplifica cuando los heridos incluyen un bebé”, dijo el comisionado de policía de Yonkers, John Mueller, en un comunicado elogiando el esfuerzo del equipo.

“Afortunadamente, dos oficiales veteranos de Yonkers’ estaban desayunando al lado y rápidamente tomaron medidas junto con los miembros de la comunidad para rescatar a una niña atrapada debajo del vehículo y ayudar a su madre. Las acciones tomadas son nada menos que heroicas”, agregó el comisionado, citó New York Post. Las impactantes imágenes pueden verse acá. Se recomienda prudencia.

