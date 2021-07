Joe Jonas revela sus ‘peleas’ de confinamiento con Sophie Turner

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El matrimonio formado por Joe Jonas y Sophie Turner dio la bienvenida a su pequeña Willa en julio de 2020, por lo que muchos han asumido, quizá demasiado pronto, que el período de aislamiento doméstico estuvo excesivamente marcado, para ambos, por el romanticismo y por esa complicidad tan especial que, sin duda, se atribuye a una de las parejas más sólidas y queridas del público estadounidense.

Como ha revelado ahora el cantante, lo cierto es que, como en todas las casas, sus meses de confinamiento con la que fuera estrella de ‘ Game of Thrones’ dieron para mucho. Además de aprovechar esa obligación legal de quedarse en casa para acabar de reforzar los pilares de su proyecto de vida en común, los dos enamorados también quisieron probar nuevas actividades a las que poder aficionarse juntos. Sin embargo, su experiencia compartida con los populares bloques de construcción de Lego no fue exactamente la esperada. “Empecé a entretenerme con las construcciones de Lego. Mi esposa y yo montamos unos 10 edificios de Lego monstruosos. Fue muy divertido, porque a veces estaba súper concentrado en ayudarla, pero en otras ocasiones me distraía fácilmente con [el videojuego] ‘Fortnite’“, ha empezado a relatar Joe en conversación con el magazine cultural del Wall Street Journal.

“Al principio no dejábamos de discutir sobre la forma en que debíamos enfocar las construcciones. Ella es muy organizada y no tiene nada que ver conmigo en ese sentido. Al final cedí y le dije: ‘Mira, me limitaré a darte apoyo moral’. Así que me convertí en su asistente personal. Hacía cócteles para los dos. Pero al final dio sus frutos y acabamos montando el Batmóvil y el Mundo Mágico de Harry Potter”, ha revelado.