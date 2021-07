Pervertido latino admitió abusar de hijos de sus amigos en Queens para hacer pornografía infantil

Orlando López, un hombre de 66 años, admitió en la corte que abusó sexualmente de varios niños pequeños en su vecindario en Queens (NYC) y que además registró los actos en miles de fotos y videos pornográficos.

López enfrenta 50 años en una prisión federal por cada uno de los nueve cargos de explotación infantil de los que se declaró culpable ayer. También admitió posesión de pornografía infantil.

Se acercaba a los niños tras hacerse amigo de sus padres, y los distraía con dulces o helados mientras abusaba sexualmente de ellos, según los fiscales federales, quienes identificar a al menos una docena de posibles víctimas con López.

El largo historial de crimen empezó en 2010, cuando comenzó a abusar de una bebé de apenas 2 años en su edificio de domicilio en el vecindario Jamaica, dijeron los fiscales. Durante los siguientes ocho años produjo miles de fotos y videos de pornografía infantil de esa niña, a cuyos amigos y parientes luego también victimizaría. En algunos videos obligó a los menores a realizar actos sexuales entre ellos, según imágenes recuperadas en su residencia.

En julio de 2018, López transportó a una niña de 7 años y a otros niños a través de las fronteras estatales para abusar sexualmente de ella, dijeron los fiscales. Por ello López también espera sentencia por cargos estatales en la Corte Suprema de Queens.

Ya se había declarado culpable de los cargos estatales de conducta sexual repetida con un niño en febrero de 2020, que conlleva una sentencia prometida de 19 años de prisión. Después de su arresto eese mes, la madre de una víctima se presentó en el Tribunal Federal de Brooklyn para enfrentarlo y dijo que su hija intentó suicidarse varias veces después del abuso de López, reportó Daily News.

