Ladrón armado robó, cortó e intentó violar a niña de 11 años a plena luz en calle de Queens

NYPD está tras la pista de un ladrón armado con cuchillo que robó a un niña de 11 años a plena luz del día y luego intentó violarla en un callejón en Queens.

La policía calificó el hecho como un robo “por motivos sexuales”, que dejó a la menor con un corte en la garganta, por lo que fue llevada al hospital.

El incidente ocurrió el domingo a las 8:45 a.m. cerca de 86th Street y Northern Boulevard en Jackson Heights. La niña se dirigía a una tienda de víveres cuando un desconocido se le acercó por detrás, la agarró por el cuello, le quitó la máscara de la cara y la arrastró hasta un callejón, reportó Pix11.

Luego, el atacante procedió a sujetar a la víctima en el suelo y presionó un objeto de metal afilado contra su garganta mientras hacía declaraciones sexuales amenazadoras y exigía saber la edad de la víctima, según las autoridades. Luego tomó por la fuerza las llaves de la casa de la niña, $20 dólares y una bolsa de supermercado antes de huir hacia el norte por la calle 86.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

WANTED for Robbery: on Sunday July 25, 2021 at Approx. 8:25 A.M. in the vicinity of 86th Ave. and Northern Blvd @nypd115pct a unknown male approached a 11 year old girl from behind, put a unknown object to her neck, dragged her to an alley way and removed her property pic.twitter.com/EIKdoaqGSy

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) July 28, 2021