Obligan a los empleados de la salud del Estado de Nueva York a vacunarse antes del ‘Labor Day’

Siguiendo los pasos de la Ciudad de Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo anunció este miércoles que todos los trabajadores del Estado, unos 130,000, también tendrán que vacunarse o de lo contrario mostrar pruebas semanales de COVID-19, una medida que entrará en vigor a partir del próximo ‘Labor Day’, el 6 de septiembre. Sin embargo, la orden será más estricta para los empleados del sector salud, que no tendrán la opción de hacerse los test de coronavirus, y quieran o no deberán inyectarse para poder seguir en sus puestos de trabajo.

Al anunciar la nueva orden de vacunación el Gobernador no especificó si esos trabajadores de los hospitales públicos del Estado que no se quieran vacunas serían despedidos, pero sí dijo que todos los empleados de la salud “que tienen contacto cara a cara con los pacientes” en esas instalaciones tendrían que vacunarse, sin la opción de realizarse pruebas regulares en su lugar.

“Esos trabajadores en los hospitales están en contacto con personas, y eso se puede convertir en un serio caso de esparcimiento del virus, y por eso tenemos que asegurarnos de que esos trabajadores de la salud estén vacunados”, enfatizó Cuomo.

La nueva orden, igual a la anunciada el pasado martes por el alcalde Bill de Blasio para obligar a unos 300,000 empleados municipales a vacunarse a partir del 13 de septiembre, el mismo día en que comienzan las clases en la ciudad de Nueva York, obedece a una reducción en el número de personas que se están inmunizando a la vez que se registra un alza en los contagios debido a la variante Delta, principalmente de personas no vacunadas.

“No hay duda que la variante Delta es real. Hoy tenemos 2,200 nuevos casos y un mes atrás básicamente (el 28 de junio) la cifra fue de 275 casos”, explicó el Gobernador, agregando que afortunadamente la cifra de vacunados también aumentó, “y la buena noticia es que el 75 por ciento de los adultos ya está vacunado, lo que es más alto que la meta nacional que se estableció del 70 por ciento”.

Y al razonar lo que significaba que todavía un 25% de la población no se haya vacunado, dijo: “Ese porcentaje en Nueva York representa a 3.5 millones de personas, lo que es más grande que la población de 21 estados, y esa es una gran cantidad de personas no vacunadas y es lo que estamos viendo convirtiéndose en una pandemia entre esos no vacunados, pero que afecta a todo el mundo”.

74.8% of adult New Yorkers have received at least one vaccine dose and 68.2% have completed their vaccine series (Per CDC).

-26,063 doses were administered over past 24 hours

