Patrick Mahomes rompe el mercado: una de sus tarjetas se vendió por $4.3 millones de dólares, récord en la NFL

Patrick Mahomes rompió el mercado de la NFL. El mariscal de campo franquicia de los Kansas City Chiefs está llamado a ser uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol americano. En el campo ya lo ha demostrado ganado un Súper Bowl y un MVP… y ahora su marca lo demostró fuera del terreno: una de sus tarjetas de novato fue vendida por $4.3 millones de dólares, nuevo récord de la liga.

Se trata de una tarjeta de novato autografiada por “Pat”. El dinero que se pagó por ella superó con creces a la tarjeta que hasta semana ostentaba Tom Brady, también con una tarjeta de novato, que fue vendida por $3.1 millones de dólares en marzo de este año.

New all-time record for an NFL card: This 1/1 National Treasures @PatrickMahomes Autographed Rookie Card has sold for $4.3 million.

The previous record was a @TomBrady rookie card that sold for $3.1M in March.

(h/t @PWCCmarketplace) pic.twitter.com/GjA4h3Ip8O

— Boardroom (@boardroom) July 28, 2021