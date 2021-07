Señora turista de Florida murió al lanzarse en paracaídas en Nueva York

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Woman killed in skydiving accident after apparent parachute malfunction https://t.co/hU4JC3T4Tj pic.twitter.com/9vJPvH8H2J — New York Post (@nypost) July 27, 2021

Karen Bernard, una turista de Florida de 59 años, murió en un accidente aéreo en el norte de Nueva York cuando su paracaídas aparentemente no funcionó, dijo la policía.

Bernard, residente de Wildwood (Florida), saltó de un avión en el área de County Highway 34 en la ciudad Westford (NY) poco después de las 9 a.m. del sábado, según la policía estatal.

Su hermano Terry confirmó su muerte en Facebook. “Es con un corazón triste que necesito notificarles a ustedes, su familia y amigos que Karen falleció el sábado 24 de julio en un accidente relacionado con el paracaidismo”, escribió.

“Ella estaba haciendo las cosas que le encantaba hacer. En este momento no hay servicios (funerarios) planeados. Absténgase de hacer preguntas en este momento porque no tenemos ninguna respuesta y no estamos supervisando su página (de Facebook). Todos estamos bastante entumecidos e incrédulos. Gracias por su comprensión”, agregó. El accidente sigue bajo investigación, acotó New York Post.

En un caso similar, a principios de mes, Frank Kancso (35), residente de Staten Island (NYC), murió en un accidente de paracaidismo en el este de Pensilvania, a pesar de tener amplia experiencia en esa práctica.