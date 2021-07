Chiquibaby expone a Adamari López: La conductora de Telemundo habla del consejo sobre el papel higiénico

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Stephanie Himonidis, más conocida como “Chiquibaby”, comparte los consejos que le han dado sus amistades y compañeras en “Hoy Día” de Telemundo, como Adamari López, en la recta final del embarazo de su pequeña Capri Blue.

“Adamari me dio un consejo muy sabio, muy bueno, y es que me lleve papel higiénico al hospital, que porque en los hospitales el papel de baño son horrible y rasposo. Así que le digo ‘¡ese te lo voy a tomar!’, ¡jajaja!, no es cierto; o sea, sí me lo dijo porque dice que son muy rasposos, y bueno pues sí, nunca sabes si vas a estar dos o tres días, ella estuvo un poquito más”.

El consejo que sigue a rajatabla es el de Felicidad Aveleyra: “Felicidad Aveleyra me dijo: ‘¡amiga, duerme, duerme! Y de verdad creo que es el consejo que más estoy tomando en cuenta, ese y el comer lo que quiera”, confiesa.

El más bonito ha sido el de Arantxa Loizaga: “Arantxa me dijo un muy bonito consejo hoy, porque le dije ‘¿sabes qué?, en estas últimas semanas sí me ha tomado un poquito como el nervio de decir ‘¡Ay, sí voy a ser buena mamá!’, y Arantxa me dijo algo muy bonito y ella ni siquiera es mamá, pero me dice ‘¿sabes qué? El ser humano es tan increíble que ese instinto maternal te va a salir, tú simplemente piensa en positivo, lo vas a lograr y nunca dudes de tu capacidad’”.

Stephanie comparte un consejo propio que le da a las nuevas generaciones: “Si yo hubiera hecho algo diferente, y esto se lo doy de consejo a mis compañeras que son más jovencitas que yo, yo sí la verdad consideraría especialmente si su empresa les cubre su seguro si congelan sus óvulos, porque eso ya de esperarse que llegue el hombre perfecto a tu vida, el ‘príncipe azul’, y por eso vas a tener hijos; a veces puede afectarte al querer procrear, entonces yo sí guardaría mis óvulos.

“En mi caso, pues ya yo no guardé mis óvulos, pero yo sí sería el consejo que le daría a las nuevas generaciones”.

