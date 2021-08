En el último video que publicó la venezolana Josemith Bermúdez antes de morir aún mantenía su esperanza de vida

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La presentadora venezolana Josemith Bermúdez murió el día de ayer producto de una larga lucha con un cáncer de ovario que terminó convirtiéndose en metástasis. Durante los últimos cinco años Josemith tuvo muchos sube y bajas en su salud, pero el mundo entero pudo conocer a esta venezolana que hasta su último día dio la batalla. Por eso, ahora compartimos también el último video que publicó Josemith Bermúdez días antes de morir.

“Bueno estoy por aquí y ustedes me van comentando qué quieren saber tengo tiempo que no hago nada por las redes. No me sentido bien. He tenido días un poquito difíciles pero aquí estoy con ánimo y feliz porque aquí está mi Juancho. Estoy viviendo un día a la vez, tratando de entender un poco más las cosas y pues vamos pa’lante… Me tiene muy feliz que Juancho esté aquí y así lo puedo bendecir todos los días…”, dijo Josemith Bermúdez al tiempo que se veía visiblemente delgada y tosiendo. Pero, dentro de esas dificultades, pudo hacer este video que fue el último que compartió en las publicaciones de su cuenta Instagram y que hizo hace tres semanas.

“Estoy haciendo tratamiento nuevo. Me lo cambiaron. Esperamos que funcione. Tengo la esperanza puesta en ello y tengo 30 por ciento de probabilidades que funcione. Si no funciona tenemos otra opción y ahí estamos batallando, los médicos y yo por supuesto. Batallando… Mis amigos luchando con esta circunstancia. Sin embargo es Dios el que decide cuándo nos vamos y esa es la verdad. De una u otra manera estoy como en esa etapa aceptando, queriendo… Creo que he luchado muchísimo. He trabajado mucho mi mente, mi espíritu y bueno pues nada, en las manos de Dios que todo lo puede… He tenido mucho dolor. Convivir con el dolor es muy complejo. El dolor te nubla la mente. El doctor vino y me puso esto (mostró un medicamento) y gracias a eso he podido dormir…”, fue parte del último video que compartió la presentadora de televisión Josemith Bermúdez en su Instagram.

Después, su gran amigo y periodista Luis Olavarrieta publicó varios donde se veían haciendo una de las actividades que más amaba hacer Josemith Bermúdez: cantar.

Josemith Bermudez falleció la madrugada del sábado en compañía de su hijo, sus hermanas y de Dios en oración como se le vio en los últimos días. Luis Olavarrieta, su entrañable amigo, mismo que demostró junto a la venezolana el valor de la verdadera amistad dijo a través de un video que, aunque no estuvo con ella al momento de fallecer, sí se despidió antes y que la propia Josemith le pidió que hiciera un viaje a Estado Unidos que debía hacer.