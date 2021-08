Empleados de la MTA y Autoridad de Puertos tendrán que vacunarse o mostrar pruebas de COVID-19

Siguiendo los pasos que se tomaron con los empleados estatales y municipales, este lunes la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) y la Autoridad de Puertos de NY y NJ anunciaron que a partir del ‘Labor Day’, el próximo 6 de septiembre, todos sus empleados deberán mostrar pruebas de vacunación o de lo contrario tendrán que realizarse test de COVID-19 cada semana.

La MTA ha sido una de las agencias más afectadas por la pandemia, y hasta la fecha ha visto morir a más de 168 trabajadores a causa del COVID-19, más que cualquier otra fuerza laboral en la ciudad.

El nuevo mandato, que afecta a más de 50,000 empleados del sistema de autobuses y el Subway de la ciudad de Nueva York, se da el mismo día en el cual el gobernador Andrew Cuomo le insistió a las empresas privadas que tomen medidas similares a las anunciadas por él la semana pasada, que obligan a los empleados estatales a inmunizarse o hacerse constantemente pruebas de coronavirus.

“Todo el mundo está hablando de políticas de máscaras en este momento, pero no creo que una política de mascarillas sea suficiente; tenemos que hablar sobre una política de vacunación”, dijo Cuomo en una rueda de prensa este lunes, agregando que ya se dio el primer paso “al exigir que todos los empleados estatales reciban la vacuna o se hagan la prueba semanalmente, y estamos ampliando eso al exigir que todos los trabajadores de la MTA y la Autoridad Portuaria también lo hagan”.

Beginning Labor Day, all @MTA employees & NY employees of the Port Authority will be required to either be vaccinated or get tested weekly.

Amid the growing threat of the #DeltaVariant, this precaution will help ensure the health & safety of these dedicated workforces.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) August 2, 2021