Lo más emotivo de Tokio 2020: la ecuatoriana Neisi Dajomes le dedicó la medalla de oro a su madre y a su hermano fallecidos [Video]

Neisi Dajomes escribió una de las páginas más lindas en la historia del deporte en Ecuador. La pesista ganó la medalla de oro en la categoría de los 76kg en Tokio 2020, y su triunfo se lo dedicó a su madre y a su hermano, lamentablemente fallecidos.

Entre lágrimas, Dajomes mostró su mano izquierda a las cámaras, en la que tenía escrita lo siguiente: “Mamá y hermano“. Sus familiares más cercanos fallecieron en 2019 y 2018, respectivamente. Ambos fueron su motor para que ella decidise convertirse en atleta.

“Pasé momentos duros, perdí a mi madre y hace poco a mi hermano, por quien estoy aquí, y todos los logros son dedicados a su memoria“, señaló Dajomes ante el Comité Olímpico Ecuatoriano.

Neisi Dajomes le dio la segunda medalla de oro a Ecuador en Tokio 2020, siendo la primera vez que el país sudamericano festeja dos veces en lo más alto del podio olímpico en una misma justa.

Además, se convirtió en la primera mujer ecuatoriana en colgarse una presea dorada en los JJ.OO. Su logro es especial, conmovedor e histórico. Ecuador se rinde a ella.

Neisi Dajomes of #ECU wins #Gold in the women’s weightlifting 76 kg!

It’s the first time Ecuador have won two medals at the same Olympic Games and Dajomes becomes the first Ecuadorian woman to win an Olympic gold medal!#StrongerTogether | #Tokyo2020 | #Weightlifting |@IWFNet pic.twitter.com/xkAtf0W4Pg

— Olympics (@Olympics) August 1, 2021