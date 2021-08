Supermercado Wegmans sustituirá a Kmart en Astor Place de Nueva York

Wegmans, cadena de supermercados fundada en el norte de Nueva York, abrirá su primera tienda en Manhattan, ocupando la esquina que Kmart acaba de desocupar en Astor Place.

Será su segundo supermercado en NYC, luego de la apertura en Navy Yard (Brooklyn) hace dos años. Pero el nuevo no estará listo hasta mediados de 2023, ya que el desarrollador, Vornado Realty Trust, trabajará para reformar ampliamente el local clásico dejado por Kmart, “en un espacio digno de lo que algunos consideran la mejor tienda de comestibles del mundo”, comentó Gothamist.com

El ahora emporio Wegmans comenzó como un carrito de verduras con sede en Rochester a principios del siglo XX y ahora opera 106 tiendas a lo largo de la costa este. La anunciada sucursal en Manhattan ocupará el nivel de la calle y el sótano del edificio 770 Broadway, un total combinado de 82,000 pies cuadrados, eso es 8,000 más que su contraparte de Brooklyn. Con la ventaja adicional del fácil acceso al transporte público, al tener dos estaciones de Metro al frente (Astor Place y 8th St NYU) y varias a pocas cuadras (Union Sq).

Incluso, Kmart tenía una entrada directa al Metro por el sótano, pero no está claro si el supermercado la mantendrá. A mediados de julio, muchos neoyorquinos lamentaron el sorpresivo cierre en Astor Place de la última tienda Kmart en Manhattan, tras casi 25 años operativa.

El único otro almacén que Kmart tenía en Manhattan, ubicado en Penn Station con unos 160 empleados, cerró el año pasado, decisión que había sido anunciada antes de la pandemia. Al contrario, el cese en Astor Place no fue comunicado con tiempo. Según el portal inmobiliario The Real Deal, a los empleados sólo se les informó dos días antes del cese de operaciones.

Desde hace años Kmart ha estado cerrando constantemente la mayoría de sus otrora miles de tiendas en EE.UU. Ahora sólo quedan dos sedes en NYC, ambas en El Bronx. Otro opera bajo el nombre Sears en 2307 Beverley Rd (Brooklyn).

