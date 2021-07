Desempleo: Kmart cerró su útima tienda en Manhattan; el alcalde se mostró indiferente porque “nunca fui”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Kmart cerró sin aviso la única tienda que aún tenía operativa en Manhattan, sorprendiendo a muchos, pero no al saliente alcalde de Nueva York, quien fue consultado ayer sobre la noticia, en un segundo año particularmente difícil para muchos negocios en la ciudad, afectando el empleo y el dañado ingreso fiscal.

La gran tienda de descuento por departamentos, que había sido reducida en 2018 de tres a dos pisos y tenía acceso directo a la estación Astor Place del Metro de Nueva York, cerró el domingo. Funcionó allí (770 Broadway) desde noviembre de 1996, en un edificio que sirve de intersección entre los famosos vecindarios East y West Village, y que es además una sede de Facebook en NYC.

De Blasio dijo ayer que nunca visitó ese popular almacén que funcionó por casi 25 años, aunque “He pasado mucho tiempo en esa área, porque fui a la Universidad de Nueva York y me encanta esa parte de nuestra ciudad, y voy a Astor Place para cortarme el pelo allí mismo, en la misma calle de ese Kmart. Pero creo que la conclusión es que, a medida que la ciudad de Nueva York regrese (de la pandemia), se verá todo tipo de opciones disponibles para la gente”.

“Creo que, al final, la gente va a exigir constantemente lo que necesita y la economía y el sector empresarial van a responder a ello. Por lo tanto, personalmente no puedo leer demasiado sobre eso. Creo que habrá muchas cosas buenas, otras buenas opciones para la gente”, agregó, citado por Pix11.

El único otro almacén que Kmart tenía en Manhattan, ubicado en Penn Station con unos 160 empleados, cerró el año pasado, decisión que había sido anunciada antes de la pandemia. Al contrario, el cese en Astor Place no fue comunicado con tiempo. Según el portal inmobiliario The Real Deal, a los empleados no se les informó hasta el viernes, dos días antes del cierre.

Ahora sólo quedan dos sedes en NYC, ambas en El Bronx. Otro opera bajo el nombre Sears en 2307 Beverley Rd (Brooklyn).

Desde hace años Kmart ha estado cerrando constantemente la mayoría de sus otrora miles de tiendas en EE.UU. Muchos expertos de la industria predijeron que desaparecería por completo del panorama minorista a medida que su dueña Sears seguía luchando por mantenerse a flote después de su declaración de bancarrota en 2018. Actualmente quedan menos de 40 locales Kmart en todo el país.

After nearly 25 years on Astor Place, Kmart shuttered this location yesterday. Rumors of a closure date to early 2018, though the store ended up downsizing from 3 to 2 floors at the time.

Pics by @Joy_of_photos pic.twitter.com/ZkqCkcMYmj — evgrieve (@evgrieve) July 12, 2021