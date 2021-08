Tiroteo en el Pentágono deja un policía muerto y varias personas heridas; tirador escapó

Un oficial policiaco murió y varias personas resultaron heridas en el tiroteo en una estación de tránsito que forma parte del complejo del Pentágono, el cual fue cerrado durante más de dos horas.

Se desconocen los motivos del ataque y el presunto agresor escapó, por lo que hay un operativo para encontrarlo.

Cuando los cuerpos de emergencia llegaron al lugar encontraron con vida al oficial que más tarde falleció, según un reporte del Daily Mail.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10.30 a.m. La Agencia de Protección de la Fuerza del Pentágono informó de los hechos y luego reportó que la zona era segura, pero no dio detalles del presunto atacante.

“La escena del incidente está es segura”, indicó la agencia en un tuit. “Sigue siendo una escena de crimen. Pedimos a las personas mantener alejada de las entradas a las plataformas del Metro y autobuses. El transporte en el Pentágono fue desviado a Pentagon City”.

The scene of the incident is secure. It is still an active crime scene. We request that everyone stay away from the Metro rail entrance and bus platform area. Transportation at the Pentagon is diverted to Pentagon City.

— Pentagon Force Protection Agency (Official) (@PFPAOfficial) August 3, 2021