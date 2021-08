Además de Nueva York, qué otros estados piden prueba de vacunación para ingresar a lugares cerrados

Nuevamente, Estados Unidos está atravesando por una fuerte lucha frontal en contra de la pandemia del coronavirus, ya que en las últimas semanas se ha registrado un repunte considerable en el número de casos, al parecer, causados por la variante Delta del COVID-19.

Esto ha provocado que varios estados retrocedan un escalón en cuanto al regreso a la normalidad, ya que algunas autoridades han decidido volver a ejecutar ciertas medidas y restricciones con el fin de tratar de frenar y romper con la cadena de contagios.

Nuevamente, en algunas ciudades y estados se ha vuelto a pedir a la población que usen mascarillas, sobre todo en sitios cerrados y concurridos, así como hacerse pruebas previo a realizar vuelos al interior de la nación e incluso, hay gobiernos estatales que están pidiendo el certificado de vacunación tanto a visitantes como a sus propios habitantes para visitar sitios, sobre todo aquellos que son cerrados.

De hecho, Nueva York se convirtió en el primer estado de EE.UU. en imponer esta restricción. Su alcalde, Bill de Blasio, anunció en días pasados que aquellas personas que deseen ingresar a lugares como bares, restaurantes, gimnasios o salas de espectáculo, deberán mostrar su certificado de vacunación, el cual solo se entrega a aquellos ciudadanos que han completado el esquema de inmunización.

“La gente va a recibir un mensaje muy claro: si quieres participar plenamente en nuestra sociedad, tienes que vacunarte”, dijo De Blasio en una conferencia de prensa, en la que subrayó la importancia de que más ciudadanos den este paso.

If you want to participate in society fully, you’ve got to get vaccinated. It’s time.

You’ll need proof of #COVID19 vaccination for indoor dining, indoor gyms, and indoor concerts and performances in New York City. This is a lifesaving mandate to keep our city safe. https://t.co/hIK99Z8M8A

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) August 3, 2021